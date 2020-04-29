Aziziye'de semt pazarlarının girişlerine dezenfektanlar konuldu - Son Dakika

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, semt pazarlarının girişlerine dezenfektanlar konuldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında belediye ekipleri, semt pazarlarının yanı sıra ilçenin dört bir yanında vatandaşlara maske dağıtarak salgın hakkında bilgilendiriyor.

Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, yaptığı açıklamada, semt pazarlarının girişlerinde bulunan ekiplerin ateş ölçerlerle vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğünü aktardı.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri ve mümkün oldukça evde kalmaları için sürekli anonslar yaptıklarını ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden tüm unsurları yok etmek için çaba gösteriyoruz. İlçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Halkımızın sağlığını kırmızı çizgimiz olarak belirleyip ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçede kaldırımlar boydan boya ilaçlı sularla yıkanırken, konteynerlerin dolu halde bırakılmamasına özen gösteriliyor. Hemen her akşam saatlerinde çöplerin alınması ile birlikte ara sokaklarda da süpürgeli ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aziziye'de sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın teminatı olan belediyemiz yeni yeşil alanlar kazandırılması noktasında çalışıyor. Korona salgınını atlattıktan sonra da bu çalışmalarımız daha da hızlanarak devam edecektir."