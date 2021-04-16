Aziziye'de tapu hizmetlerine dijital kolaylık - Son Dakika

Aziziye'de tapu hizmetlerine dijital kolaylık

16.04.2021 11:11
Aziziye'de tapu hizmetlerine dijital kolaylık, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçede modern bir vizyon kazandırdığı tapu hizmetlerinde bu kez de dijital açılım yaptı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçede modern bir vizyon kazandırdığı tapu hizmetlerinde bu kez de dijital açılım yaptı. Başkan Orhan, Aziziye Tapu Müdürlüğü ile imzalanan dijital hizmet protokolü sayesinde vatandaşın sırtındaki 'Rayiç Bedel' yükünü tamamen ortadan kaldırdı. Atılan bu adımla birlikte Aziziye ilçesinde gayrimenkul alım-satımı yapan vatandaşlar, Rayiç Bedel işlemi için bundan böyle kurumlar arasında mekik dokumak zorunda kalmayacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, tapu hizmetlerindeki yeni açılımla ilgili olarak bilgiler verdi. Başkan Orhan, "Vatandaşımız bundan böyle Tapu Müdürlüğü ile belediye arasında evrak takibi yapmak zorunda kalmayacak. Sistemlerimizi Aziziye Tapu Müdürlüğü'ne açtığımız için vatandaşımız Rayiç Bedel işlemini artık belediyeye gelmeden halledebilecek" diye konuştu.

Vatandaşa Dijital Kolaylık

Aziziye Tapu Müdürlüğü'ne bir süre önce belediyenin Ilıca'daki modern hizmet binasını tahsis eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Tapu Müdürlüğümüze ücretsiz tahsis ettiğimiz hizmet binasıyla tapu hizmetlerini Ilıca'mızın merkezine taşımıştık. Yaptığımız yeni hamleyle bu kez de vatandaşlarımızın kurumlar arasında mekik dokumasına son verdik. Bundan önce gayrimenkul alım-satımı yapan vatandaşlarımız önce tapuya, ardından belediyemize gelerek Rayiç Bedel işlemi yaptırmak zorundaydı. Fakat buna artık son verdik. Sistemlerimizi kullanımına açtığımız Aziziye Tapu Müdürlüğü'nde, bundan böyle Rayiç Bedel işlemleri doğrudan yapılabilecek ve vatandaşımızın bu işlemi yaptırmak için belediyeye gelmesine gerek kalmayacak. Ancak bu uygulamadan sahip oldukları gayrimenkulle ilgili olarak üzerlerine tahakkuk etmiş herhangi bir borç bulunmayan mülkiyet sahipleri faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.

Dijital Teknoloji Vurgusu

Öte yandan dijital kullanım alanlarının ve bilişim teknolojilerinin öneminin pandemi döneminde çok daha iyi anlaşıldığının altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Süreçte biz de her türlü dijital imkanı vatandaşlarımızın istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Aziziye Tapu Müdürlüğü ile yaptığımız protokol de, işte bu yaklaşımımızın bir parçasını oluşturuyor. Tapu Müdürlüğümüze ve bu kolaylığın hemşehrilerimize sunulmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Aziziye'de tapu hizmetlerine dijital kolaylık
Aziziye'de tapu hizmetlerine dijital kolaylık
Aziziye'de tapu hizmetlerine dijital kolaylık
Aziziye'de tapu hizmetlerine dijital kolaylık

Muhammed Cevdet Orhan, Gayrimenkul, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aziziye'de tapu hizmetlerine dijital kolaylık - Son Dakika


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