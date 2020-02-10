Aziziye'de yıkım çalışmaları - Son Dakika
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Aziziye'de yıkım çalışmaları

6 saat önce

Aziziye Belediyesi yoğun kış şartlarına aldırış etmeksizin ilçe sınırları içerisinde bulunan metruk yapıların yıkımlarına başladı.

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Aziziye Belediyesi yoğun kış şartlarına aldırış etmeksizin ilçe sınırları içerisinde bulunan metruk yapıların yıkımlarına başladı. Önceki gün Selçuklu Mahallesi sınırlarında bulunan ve uzun zamandır içi boş bir vaziyette bulunan ikişer katlı villa tipi yapılı evlerin yıkımı gerçekleştirildi. Vatandaşlardan sürekli olarak gelen suç duyurularını dikkate alan Aziziye Belediyesi ev sahiplerinin de bilgisi ile aldığı meclis kararıyla yıkımını yaptıkları evler ile ilgi odağı oldu. Metruk yapıların çevrede rahatsızlık oluşturduğuna dikkat çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırları içinde bulunan metruk yapılar ile ilgili tüm talep ve şikayetleri titizlikle incelediklerini hatırlatarak, suç unsurlarının oluşmasına zemin hazırlayan bu yapıların yıkımında kararlı olduklarını anlattı. Suç unsurunun yanı sıra eski olması hasebiyle meydana gelebilecek herhangi bir deprem yada sarsıntı sonucu yıkılması muhtemel bu yapıların tehlike arz ettiğini de dile getiren Başkan Orhan, "Özellikle ilçe merkezlerimiz olan Selçuklu, Saltuklu ve Ilıca mahallelerimiz de çok sık olmasa da metruk vaziyete gelmiş yapılarımız mevcut. Yetkili birimlerimiz ile ev sahiplerinin de rızası dahilinde buraların yıkımı için gereğini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın şikayetleri de bunda etken oluyor" diye konuştu.


YAZ KIŞ DEMEDEN YIKIM YAPILIYOR


Metruk yapı yıkımları ile birlikte kaçak yapılar konusunda da aynı hassasiyeti gösterdiklerini kaydeden Başkan Orhan, "Mevsimsel koşulları bahane etmeden Fen İşleri Müdürlüğü birimimiz ile birlikte ilçe sınırlarında bulunan kaçak yapılar konusunda da sürekli olarak takipteyiz. Yalnızca metruk yapılar değil kaçak yapılar konusunda da aynı kararlılıktayız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yaşanabilir bir Aziziye için yerel yönetimler olarak yoğun kış şartları bile olsa yıkımlarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Selçuklu, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
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