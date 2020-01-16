Aziziye'den dijital belediyecilik atağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aziziye'den dijital belediyecilik atağı - Son Dakika

Aziziye'den dijital belediyecilik atağı

6 saat önce

Aziziye Belediyesi dijital belediyecilik hizmetlerinde de geri adım atmıyor.

Aziziye'den dijital belediyecilik atağı, System.String[]

Aziziye Belediyesi dijital belediyecilik hizmetlerinde de geri adım atmıyor. Son yıllarda popülaritesi artan Türkiye'de pek az belediye tarafından uygulanabilen İnsansız Hava aracı sistemleri ile belediye hizmetleri kervanına Aziziye Belediyesi de katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşen Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde Aziziye Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ortaklığında uygulanan proje kapsamında üretilen AK Tolgalı ve Aşkar isimli insansız hava araçları fuarda boy gösterdi. Akıllı Şehirler Kongresi'nde, belediyecilik hizmetlerinde kullanmak üzere destekledikleri insansız hava araçları ile katılım sağladıklarını hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediyecilik hizmetlerinde İnsansız Hava Araçları ile büyük ölçüde mesafe kat edeceklerinin altını çizdi. 'Projede emeği geçen Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine çok teşekkür ediyorum' diyerek sözlerine başlayan Başkan Orhan, "Aziziye belediyesiyle birlikte çalışan TULPAR İnsansız Hava Aracı takımı ile Akıllı Şehirler Kongresine katılma kararı aldık. İlçe sınırları içinde kaçak yapıların tespiti ve acil durumlarda personel gönderimine gerek duymadan anında müdahale ile çalışma yapma gayretindeyiz. Böylelikle büyük mesafe kat edeceğimiz kanaatindeyim" diye konuştu.


KOORDİNATLARI GİRMEK YETERLİ


Tamamen otonom olan İnsansız Hava araçları 30 dakika havada kalma yetisine sahip olmakla birlikte ortalama 80 kilometre hıza kadar erişebiliyor. İlçe sınırları içinde istenilen bölgeleri koordinatlar girilerek tarama özelliğinde olan İHA'ların eksikliği hissedilen birçok belediye hizmetlerinde kullanılması amaçlanırken ETÜ Mühendislik Fakültesi tarafından geliştirilmesi ve havada kalma sürelerinin artırılması hedefleniyor. - ERZURUM

İnsansız Hava Aracı, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli istifa etti
Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu

Son Dakika Haberleri
17:04 Endonezya, Türkiye ya da Almanya'dan denizaltı almayı planlıyor - Son Dakika
17:04 Vali Doruk, şoför esnafının sorun ve taleplerini dinledi - Son Dakika
17:03 Eski Korgeneral İyidil, tutuklandı (3) - Son Dakika
16:58 Çanakkale'de 50 bin liralık saman balyası yandı - Son Dakika
16:58 Türkiye'nin ilk 100 pilotundan Pilot Serdar Can öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 17:07:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aziziye'den dijital belediyecilik atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]