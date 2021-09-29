AZİZİYE'DEN ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERE HİJYEN SETİ SÜRPRİZİ - Son Dakika
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AZİZİYE'DEN ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERE HİJYEN SETİ SÜRPRİZİ

29.09.2021 23:30
AZİZİYE'DEN ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERE HİJYEN SETİ SÜRPRİZİ

Aziziye Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilere hijyen seti dağıttı.

Aziziye Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilere hijyen seti dağıttı. İçerisinde Aziziye Belediyesi'nin kendi imalatı olan dezenfektan etkili kolonya ve maskenin bulunduğu hijyen seti paketlerinde öğrencilere Başkan Muhammed Cevdet Orhan'ın mektubu da ulaştırıldı. Belediye ekipleri, setlerin yurtlara dağıtımını sürdürürken, söz konusu çalışma yurt yöneticileri ve öğrencilerden tam not aldı. Üniversite öğrencileri için Termal Otel'in kapılarını açan ve Erzurum'da başlattığı yurt seferberliğiyle yerel ve yaygın medyanın gündemine oturan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Erzurum'a yükseköğrenim görmek için gelen üniversiteli kardeşlerimize 'hoş geldiniz' sürprizimizi hijyen setlerimizle yapalım istedik" dedi.

BAŞKAN ORHAN'DAN ÖĞRENCİLERE MEKTUP Aziziye Belediyesi'nin yurtlarda kalan üniversiteliler için hazırladığı hijyen seti paketlerinde Başkan Orhan'ın kaleme aldığı mektuba da yer verildi. Mektubuna 2021-2022 Akademik Öğretim Yılı'nın hayırlı olması ve başarılı geçmesi dilekleriyle başlayan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, salgınla mücadele sürecine dikkat çekip, yüz yüze eğitimin önemine vurgu yaptığı hitabında; "Yüz yüze eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte şimdi yeni bir dönemin kapısını hep birlikte aralıyoruz. Aziziye Belediyesi olarak; salgınla mücadelede bugüne dek tüm imkanlarımızı nasıl ki seferber ettiysek, bundan sonra da aynı titizlik ve hassasiyeti sergilemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"YERİNİZ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE OLACAK" Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, üniversite öğrencilerine "emanet" ve "can" nitelemesinde de bulundu. Başkan Orhan, mektubunda şunları kaydetti: "Sizler, evlerinizden ve ailelerinizden her ne kadar uzakta olsanız bile şu saat itibariyle bizlere artık kıymetli birer emanet ve dahi başımıza taç olduğunuzu bilmelisiniz. Çünkü sizler bizim yarınlarımız, sizler bizim istikbal umutlarımızsınız. Sizler, binlerce yıllık medeniyet ve kültür birikimimizi geleceğe taşıyacak olan canlarımız ve ciğerparelerimizsiniz. ve şunu da bilmelisiniz ki, bizim "can" dediklerimizin yeri, tıpkı sizlere ayırdığımız yer gibi her daim başımızın üstü olacaktır. Dolayısıyla Aziziye Belediyemizi ikinci adresiniz; Belediye Başkanı bendeniz Muhammed Cevdet Orhan'ı ise, bundan böyle kendinize bir ağabey olarak görebilirsiniz"

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum AZİZİYE'DEN ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERE HİJYEN SETİ SÜRPRİZİ - Son Dakika

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