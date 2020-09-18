Aziziye Gençlik Merkezi gönüllülerinden Pir Ali Baba Türbesi'ne ziyaret - Son Dakika

Aziziye Gençlik Merkezi gönüllüleri, Pir Ali Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Gençlik liderleri Yaser Taşkesenlioğlu ve Yavuz Selim Turgut öncülüğünde gençlik merkezi üyeleri ile genç gönüllülerin de arasında bulunduğu 45 kişi, şehrin manevi kanaat önderlerinden Pir Ali Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Taşkesenlioğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ziyaretin hem kendileri hem de gençler için anlamlı olduğunu aktardı.

Gençlerin hem tarihi hem de manevi değerleri tanıma ve sahip çıkması adına ziyaretlerin devamını sağlayacaklarını belirten Taşkesenlioğlu, "Değerlerimize sahip çıkmak adına genç nesillere bu tür yerleri gezdirmek ve onlara manevi mimarların hayatlarını anlatmak çok önemli. Benzeri etkinliklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.