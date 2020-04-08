Aziziye Gençlik Merkezi'nden polise siperli maske - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aziziye Gençlik Merkezi'nden polise siperli maske - Son Dakika

Aziziye Gençlik Merkezi'nden polise siperli maske

6 saat önce

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aziziye Gençlik Merkezi, Polis Haftası nedeniyle Dadaşkent'te Polis Merkez'inde görev yapan Emniyet Mensuplarını ziyaret ederek, siperli maske hediye etti.

Aziziye Gençlik Merkezi'nden polise siperli maske, System.String[]

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aziziye Gençlik Merkezi, Polis Haftası nedeniyle Dadaşkent'te Polis Merkez'inde görev yapan Emniyet Mensuplarını ziyaret ederek, siperli maske hediye etti.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi, Emniyet Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftasında Emniyet mensuplarını unutmadı. Aziziye Gençlik Merkezi COVİD-19'la mücadele kapsamında önemli bir farkındalığa imza attı. Gençlik Liderleri, Aziziye İlçe Dadaşkent Polis Merkezi'ni ziyaret ederek, Korona virüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan Polislere siperli maske hediye etti. Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Sağlık Timi, Korona virüs ile mücadele kapsamında yapmış olduğu korumalı maskeleri Sağlık çalışanları,Emniyet görevlileri ve yoğun tempoda çalışan esnafa dağıtarak bu zor dönemde risk altında çalışmaya devam eden vatandaşlara destek oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde bulunan yaklaşık 300 gençlik merkezinde korumalı maske üretimine başlandı. Her ilde günde yaklaşık 1000 adet korumalı maske üretimi yapan gençlik liderleri yine üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor.


Bir çoğu ailesinden uzakta kalarak hastaların iyileşmesi ve hastalığı başkalarına bulaştırma riskiyle yaşamlarına devam eden Sağlık çalışanlarına yaptıkları korumalı maskeleri hediye eden gençlik liderleri ayrıca yoğun bir şekilde çalışmakta olan sağlık ocaklarında ki sağlık çalışanlarını da yine yapmış oldukları korumalı Maskelerden hediye ederek gönüllerde taht kurmayı başardılar. Yapmış oldukları korumalı maskeler ile Dadaşkent Polis Karakolu'nu ziyaret eden gençlik liderleri polisleri unutmayarak dokunaklı bir davranış sergilediler. Halkın güvenliği ve huzuru için çalışan polis memurları, aynı zamanda 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden bu süreçte yine ön plana çıkarak vatandaş için en iyisini vermeye çalışıyor. Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu ve İslam Cengiz 3 günde 500 e yakın maske yaptıklarını belirterek bu zor süreci el birliğiyle atlatacaklarını, eski günlerimize bir an önce dönüp gençlik merkezinin de tekrar gençlerle dolup taşacağı günleri sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.


Aziziye Gençlik merkezi Müdürü Murteza Cengiz gençlik liderlerimizin emeğinin yanı sıra güvenlik görevlileri Murat Çelik ve Hasan Şahin'in de maske yapımına katkıları olduğunu belirterek gönüllülerinin yokluğunda bu açığı tamamladıklarını ve emeği geçen herkese teşekkür etti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil Gençlik ve Spor Bakanlığımızca 81 ilde başlatılan bu güzel çalışmanın amacına ulaştığını ve ihtiyaç duyulduğu sürece maske yapımına yoğun tempoda devam edeceklerini belirtti. Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Aşkale, Oltu ve Uzundere gençlik merkezlerine maske yapımına devam ettiklerini belirten Taşkesenligil, emeği geçen tüm gençlik liderlerini ve gençlik merkezi çalışanlarını kutladı. - ERZURUM

Dadaşkent, Aziziye, Erzurum, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:07 Kaynak: İHA

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