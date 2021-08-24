Üye Girişi
Aziziye Gençlik'te spor şöleni - Son Dakika

Aziziye Gençlik'te spor şöleni

24.08.2021 09:52
Aziziye Gençlik'te spor şöleni, System.String[]

Erzurum GSİM Aziziye Gençlik Merkezi, gerçekleştirdiği faaliyetleri şölen havasında yaptı.

Erzurum GSİM Aziziye Gençlik Merkezi, gerçekleştirdiği faaliyetleri şölen havasında yaptı. Spordan sanata, resim ve fotoğraf sergisinden müzik gösterilerine birçok etkinliğe imza atan Aziziye Gençlik Merkezi alkış aldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aziziye Gençlik Merkezi, Korona virüs (Covid-19) pandemisinde bile boş durmadı. Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, Gençlik Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu, Ümran Öztürk ve Yavuz Selim Turgut ile gönüllü gençler nezaretinde gerçekleşen kurslarda başarılı olan öğrenciler spordan sanata, müzikten, fotoğraf ve resim gergisine, halk oyunlarından çalgı kurslarında öğrendiklerini şölen havasında davetlilerin beğenisine sundu. Aziziye Gençlik Merkezi Müdürlüğü kampüsünde düzenlenen gösteriler ile resim ve fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gösterilere Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, Aziziye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Ilıcalı ile çok sayıda davetli ile öğrenci velileri katıldı.

Spor gösterileri nefes kesti

Aziziye Gençlik Merkezi'nde Geleneksem okçuluk, masa tenisi, taekwondo, futbol ve çim hokeyinde antrenörler nezaretinde ücretsiz spor kursları gören öğrenciler gösteri yaparak başarılarını taçlandırdılar. Halk oyunları ekibi de şölende bir gösteri yaptı. Sporcular ve halk oyunları ekibi yaptıkları gösterilerle alkış aldı.

Aziziye Gençlik Merkezi'nin ücretsiz müzik kurslarına iştirak ederek M. Tamer Alak ile Emirhan Bali yönetiminde gitar, keman ve bağlama kurslarına katılan öğrenciler minik bir konser verdi. Minik ve genç müzisyenlerin gösterisi davetlileri büyüledi. Aileler ve izleyiciler müzik grubunun gösterilerini ve konserini hayranlıkla izlerken, Türk Halk Müziği gösterisi ayakta alkışlandı. Kemanda Banu Gül, Ahmet Melikşah Mengüç, Buse Sincar, Cemre Yazıcıoğlu, Zeynep Çağlar ve Sıla Ateş yer aldı. Gitarda ise Mekke Çınar, Betül Öztürk görev yaptı. Veysel Yurtsever, Bengüsu Çoban, Yunus Kadri Turan, Zeynep Perktaş, Hayru Nisa İlçin ve Zeynep Bağcı bağlama çalan öğrenciler arasında yer aldı.

Davetlilere aşure ikramı

Resim ve fotoğraf sergisinin de yer aldığı şölende davetlilere aşure ikram edildi. Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, 4 bin 500 üyeye sahip gençlik merkezinde 300 öğrencinin düzenlenen etkinlikte yer aldığını belirterek, pandemiye rağmen fedakarlık yapan öğrencilere, kurs hocalarına, gençlik liderlerine ve gönüllü gençlere teşekkür etti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, şölen havasında geçen spor ve müzik gösterileri ile resim ve fotoğraf sergisinde emeği geçenleri tebrik ederek, GSİM Gençlik Merkezleri olarak insan odaklı çalışmaların devam edeceğini söyledi. - ERZURUM

Aziziye Gençlik'te spor şöleni
Aziziye Gençlik'te spor şöleni
Aziziye Gençlik'te spor şöleni
Aziziye Gençlik'te spor şöleni
Aziziye Gençlik'te spor şöleni
Aziziye Gençlik'te spor şöleni
Aziziye Gençlik'te spor şöleni

Koronavirüs, Erzurum, Aziziye, Müzik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aziziye Gençlik'te spor şöleni - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti 14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti Türk Hava Kurumu Üniversitesi, eski rektörüne 146 bin 516 TL'lik tazminat davası açtı 13:52 Türk Hava Kurumu Üniversitesi, eski rektörüne 146 bin 516 TL'lik tazminat davası açtı
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 13:44 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş 13:11 Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu 12:46 Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu 12:27 Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız 11:51 Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız

Son Dakika Haberleri
14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı
13:37 Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
13:32 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
13:05 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
12:46 Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu
12:32 Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci evlerinin yoğun olduğu Fatih'te kiralar uçtu Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci evlerinin yoğun olduğu Fatih'te kiralar uçtu         
14:12
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı         
13:51
Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı         
13:33
Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz         
13:06
Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi         
12:32
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım         
11:41
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Oyuncu Celil Nalçakan, Oyuncu Celil Nalçakan, "Tarih bilinci olan genç küpe takmaz" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt verdi: Ustaya saygımız sonsuz da bu ne Allah Aşkına         
09:56
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı         
00:17
Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 14:40:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aziziye Gençlik'te spor şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement