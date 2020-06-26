Aziziye Göleti'ne 10 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika

Aziziye Göleti'ne 10 bin yavru sazan bırakıldı

BURDUR'da, merkez Aziziye Köyü'ndeki gölete 10 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

BURDUR'da, merkez Aziziye Köyü'ndeki gölete 10 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde yetiştirilen 10 bin yavru sazan balığı, törenle Aziziye Göleti'ne bırakıldı. Törene Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mahir Kanyılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ile vatandaşlar katıldı.

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Törende konuşan Vali Ali Arslantaş, "Bu yıl ilimizdeki göletlere 184 bin balık bırakacağız. Önceki dört yılda da 383 bin balık bırakılmıştı. Bir yıl sonra olta balıkçılarının bu göletimizde spor amaçlı veya hobi amaçlı balık tutarak ekonomilerine katkıda bulunduklarını memnuniyetle müşahade etmeyi umut ediyoruz. Bu yıl 16 göletimizde balıklandırma yapacağız. Geçtiğimiz yıllarda tamamlananlarla birlikte belki de Burdur'u birkaç yıl içerisinde aynalı sazanın başkenti haline getireceğiz" dedi. AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de "Her alanda Burdur'umuzun üretimini geliştirmek, üretimden kazancını artırmak noktasında çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu çerçevede iç balıkçılıkta Burdur olarak söz sahibi olmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Hayırlı olsun" diye konuştu. AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur ise, "Göletlerimiz hem sulama suyunda hem de balıkçılıkta kullanılıyor. Hem balıkçılarımıza hem de Aziziye Köyü'müze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından 10 bin yavru sazan balığı Aziziye Göleti'ne bırakıldı.


Balıkçılık, AK Parti, Aziziye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aziziye Göleti'ne 10 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika

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