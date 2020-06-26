Aziziye Göleti'ne 10 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika

BURDUR'da, merkez Aziziye Köyü'ndeki gölete 10 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde yetiştirilen 10 bin yavru sazan balığı, törenle Aziziye Göleti'ne bırakıldı. Törene Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mahir Kanyılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ile vatandaşlar katıldı.