Aziziye işçileri toplu sözleşme imzaladı - Son Dakika

Aziziye işçileri toplu sözleşme imzaladı

20.11.2020 11:52
Aziziye işçileri toplu sözleşme imzaladı, System.String[]

Aziziye Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süreden beri devam ettirilen Toplu İş Sözleşmesinde sona gelindi.

Aziziye Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süreden beri devam ettirilen Toplu İş Sözleşmesinde sona gelindi. Toplu İş Sözleşmesi neticesinde belediye bünyesinde çalışan 135 işçi için iki yıllık sözleşme neticesinde ilk yıl yüzde 20 ikinci yılda yine yüzde 20 olarak ücretler yeniden düzenlendi.

Sosyal haklarla birlikte yüzde 28'e ulaşan sözleşme Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal tarafından imzalandı. Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Aksakal, sözleşmede istenilen zam oranını ulaştıklarını söyleyerek Başkan Orhan'a teşekkür etti. Aksakal, "İşçilerin haklarının verilmesinde hassasiyet gösteren başkanımıza duyarlılığı bizleri mutlu ediyor. Ücretlerin ödenmesinde her daim çalışanın yanında olması ise sendika olarak işlerimizi kolay kılıyor. Yapılan Toplu İş Sözleşmesinin tüm taraflara hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Toplu İş Sözleşmesi imzalama töreni sonrasında konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sözleşme ile işçilerin geçim kaygılarının giderilmesi konusunda hareket ettiklerine dikkat etti. Hizmet İş sendikası ile varılan mutabakatta sosyal haklarında düzenlendiğini anlatan Başkan Orhan, "Sözleşmemizi iki yıl olarak düzenledik. Sosyal hakların temini konusunda da bütçemiz şartlarını zorlayıp en iyi rakamları tespit ettik. Bundan sonraki sözleşmelerde de aynı duyarlılıkla hareket edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Varılan mutabakatın başta işçilerimiz olmak üzere herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ERZURUM

Aziziye işçileri toplu sözleşme imzaladı
Aziziye işçileri toplu sözleşme imzaladı
Aziziye işçileri toplu sözleşme imzaladı

Hizmet İş Sendikası, Toplu İş sözleşmesi, Aksakal, Aziziye, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aziziye işçileri toplu sözleşme imzaladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 7,59'dan işlem görüyor Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456,5 liradan işlem görüyor Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını 6 yerinden vurdu Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı
AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız         
11:43
Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler         
11:06
Çin'den gelen koronavirüs aşısının denenmesi için gönüllüler aranıyor! İşte şartlar Çin'den gelen koronavirüs aşısının denenmesi için gönüllüler aranıyor! İşte şartlar         
10:53
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor         
10:24
Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü         
10:00
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış         
09:52
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı         
09:22
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 12:09:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aziziye işçileri toplu sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei