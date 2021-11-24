Erzurum'un termal turizmine bungalov ev dopingi - Son Dakika

Erzurum'da termal potansiyeli yüksek olan Aziziye ilçesine, turizm altyapısının güçlendirilmesi amacıyla bungalov evler yapılacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) yapılan açıklamaya göre, KUDAKA ile Aziziye Belediyesi arasında Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında destek almaya hak kazanan "Ilıca Termal Bungalov Butik Köy Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA'da gerçekleşen imza törenine KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve kurum çalışanları katıldı.

Toplam bütçesi yaklaşık 1,4 milyon lira olan ve 1 milyon lirası KUDAKA tarafından finanse edilecek proje kapsamında, Ilıca Termal Tesisi'nin kampüs alanına 10 bungalov ev yapılacak.

Proje kapsamında kurulan evlerin, termal tesisten faydalanan misafirlerin, fizik tedavi merkezinden faydalanan hasta ve yakınları ile kış turizmi çerçevesinde kayak için Erzurum'a gelen turistlerin kullanımına sunulması ve hizmet çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesi ile termal turizm potansiyeli yüksek olan Aziziye ilçesinin turizm altyapısı güçlendirilmiş ve turizm sektöründen alacağı pay arttırılmış olacak.