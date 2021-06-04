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Aziziye'ye İki Yatırım Müjdesi Birden! - Son Dakika

Aziziye'ye İki Yatırım Müjdesi Birden!

04.06.2021 09:18
Aziziye'ye İki Yatırım Müjdesi Birden!, System.String[]

Aziziye'ye iki yatırım müjdesi birden!Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yatırımcıların ilgisini ilçeye çekmek ve Aziziye'ye yeni yatırımlar kazandırabilmek için adeta seferberlik ilan etti.

Aziziye'ye iki yatırım müjdesi birden!

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yatırımcıların ilgisini ilçeye çekmek ve Aziziye'ye yeni yatırımlar kazandırabilmek için adeta seferberlik ilan etti. İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İşadamları Derneği'nin (İSİYAD) yöneticileriyle İstanbul'da bir araya gelen Başkan Orhan, Aziziye'ye hem yeni bir termal otel ve hem de karma sanayi sitesi kazandırılması için düğmeye bastı. Başkan Orhan, "Aziziye ilçemizi yeni yatırımlar sayesinde katma değer üreten ve milli ekonomiye çok ciddi katkılar sağlar bir hale getireceğiz" dedi. İSİYAD Erzurum Şubesi'nin açılış töreninde Genel Başkan Cemal Çoban'dan Aziziye'ye termal otel sözü alan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, söz konusu yatırım projesini olgunlaştırmak amacıyla İstanbul'a gitti. İSİYAD Genel Merkezi'nde Genel Başkan Cemal Çoban'la bir araya gelen Başkan Orhan, Aziziye'deki yatırım imkan ve potansiyelleri hakkında bilgilendirdiği İSİYAD yöneticileriyle hem termal otel ve hem de karma sanayi sitesi projesini masaya yatırdı.

İSTANBUL BULUŞMASINDA İKİ AYRI PROJE

İSİYAD yöneticileriyle birlikte gerçekleştirilen toplantıda, Aziziye ilçesinde hayata geçirilmesi amacıyla iki ayrı proje başlığı üzerinde duruldu. Görüşmede; ilçenin sahip olduğu termal potansiyelin değerlendirilmesi suretiyle atılacak ilk adımın Termal Otel yatırımı olması kararlaştırılırken, bir diğer proje ise, Aziziye sınırları içerisinde Karma Sanayi Sitesi kurulması yönündeki görüş birliği oldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki şubeleri ve 20'den fazla ülkede temsilciliği bulunan İSİYAD'ın Genel Başkanı Cemal Çoban'ın, Aziziye ilçesine yatırım yapmayı çok arzuladıklarını ifade ettiği İstanbul buluşmasında; Başkan Cevdet Orhan da, ilçede girişimciler için her türlü yatırım ortamını oluşturmaya hazır olduklarının altını çizdi. İSİYAD'ın merkezinde yapılan ön değerlendirme toplantısında Termal Otel yatırımı için fizibilite çalışmalarına start verilirken, Karma Sanayi Sitesi projesi için de, gerekli hazırlıklara başlanmasına karar verildi.

AZİZİYE ADINA YEPYENİ BİR DÖNEM… İSİYAD'ın Genel Sekreteri İsmail Aktaş, Erzurum Şube Başkanı Kenan Kağanaslan, Yönetim Kurulu üyeleri Murat Budak ve Tayyip Güngör'ün yanı sıra Erzurum Konfederasyonu (ERKON) Genel Başkanı Mustafa Macit'in de katıldığı toplantı, Aziziye'ye iki ayrı yatırım müjdesiyle noktalanırken, İstanbul'daki yatırım buluşmasıyla ilgili ilk değerlendirme ise, Başkan Muhammed Cevdet Orhan'dan geldi. Başkan Orhan, Aziziye'nin sadece termal zenginlikleriyle değil, aynı zamanda turizm, tarım ve hayvancılık potansiyelleriyle de dikkate değer olduğunu belirterek, "İşte biz bu potansiyelleri değerlendirerek, Aziziye ilçemizde yepyeni bir dönemin kapılarını aralamak istiyoruz" dedi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kooperatifleşmek suretiyle çok çeşitli yatırımları bulunan İSİYAD üyesi iş insanlarını Aziziye'de yatırımlarıyla görmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade eden Başkan Orhan, "Bu doğrultuda ilk görüşmelerimizi Erzurum'da yapmıştık. İkinci adım olarak da, İSİYAD yönetimiyle İstanbul'da bir araya geldik ve çok verimli bir yatırım ön değerlendirme toplantısı yaptık" diye konuştu.

ORHAN: YATIRIMCILARIN EMRİNE AMADEYİZ Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Görüşmelerimiz sonucunda Aziziye ilçemize yeni bir Termal Otel kazandırılması noktasında ilk adımı attık ve bu manada gerekli fizibilite çalışmalarına başlanmasına karar verdik. Bu projemize ilaveten yine Aziziye ilçemiz sınırlarında Karma Sanayi Sitesi kurulması için de görüş birliğine vardık. Söz konusu yatırım, özellikle bölgemizin tarım ve hayvancılık potansiyelleri de dikkate alınmak suretiyle üretime dayalı sanayi amaçlı olacak. Böylece ilçemizde yeni iş sahaları oluşmakla birlikte, insanımız için çeşitli alanlarda istihdam fırsatları da doğmuş olacak. Süreçte Aziziye ilçemiz bir üretim ve sanayi merkezi olacak; dolayısıyla da milli ekonomiye büyük faydalar sağlayacak. Böyle bir ortam oluşturmak adına biz üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye ve fedakarlık yapmaya hazırız. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi; Aziziye'miz için yatırımcıların emrine sürekli amadeyiz. Bize bu yaklaşımı öğütleyen ve örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e de, bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOBAN: AZİZİYE FIRSATLAR İLÇESİ İSİYAD Genel Başkanı Cemal Çoban da, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın, ilçeye yatırımcı çekebilmek ve yatırım kazandırabilmek adına sergilediği yaklaşımın takdire şayan olduğunu ifade etti. Çoban, "Aziziye Belediye Başkanımız, milli kalkınmanın yolunun yöresel ve bölgesel kalkınmadan geçtiğini gerçekten bilen ve bunu özümsemiş olan bir yönetici. İSİYAD olarak; biz de sayın başkanın bu tavrından ve tarzından açıkçası çok etkilendik. Aziziye ilçesinin üretim odaklı yatırımların hayata geçirilmesi noktasında sahip olduğu muazzam imkan ve fırsatlar, kıymetli başkanımızın bu yaklaşımıyla bir araya gelince, İSİYAD olarak bize de, bu güzellikleri değerlendirmek düştü. İnşallah işe ilk olarak Termal Otel yatırımıyla başlayacak, ardından Karma Sanayi Sitesi projemizle Aziziye'nin ve Erzurum'un gücüne güç katacağız" şeklinde konuştu.

Muhammed Cevdet Orhan, Yatırımcı, Yatırım, Aziziye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aziziye'ye İki Yatırım Müjdesi Birden! - Son Dakika


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