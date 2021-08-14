AZİZİYE ZİRAAT ODASI BAŞKANI KURAKLIKTAN ÖTÜRÜ MERADA HAYVANLAR TOPRAK KEMİRİYOR - Son Dakika

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde bu yıl bahar aylarında yeterli yağış olmayınca kuruyan meralarda hayvanlar yemek için ot bulamıyor. Hayvanların meralarda otla karnını doyuramadığı için yaz bitmeden yemle doyurulduğunu söyleyen Erzurum Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Hayvanlar şuanda merada toprak kemiriyor. Karınları aç doymuyorlar. Ekim ayı sonunda insanların elindeki yem de bitecek. Kış aylarında da parası varsa yem alıp hayvanları doyuracak. Eğer parası yoksa hayvanlarının yarısını satarak diğer hayvanları doyuracak" dedi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde çiftçi ve besiciler etkilendi. Kuraklık nedeniyle tarladan önceki yıllara göre daha az verim alan çiftçiler zarar ederken besiciler de yağmurun yağmamasıyla merada otlatamadıkları hayvanlarını daha kış gelmeden yemle doyurmaya başladı. Çiftçi tarladan verim alamayınca besici de merada doymayan hayvanından verim alamadı. Meradaki büyük baş hayvanlara ekmek yediren Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, " Türkiye'deki meraların yaklaşık yüzde 12'si Erzurum'da bulunuyor. Bölgemiz büyük bir hayvancılık bölgesi. İlimizde yaklaşık 800-900 bin büyük baş bir o kadar da küçükbaş hayvan var. Bu sene meralarımızda aşırı derece zorluk yaşadık. Kuraklıktan dolayı 1 milyon 600 bin hektar meraya sahip ilimizde hayvancılık can çekişme noktasında. Ülke genelinde bir kuraklık söz konusu. Meralarda hayvanların otlayacağı bir şey yok. Son yağışlardan sonra meralarda yeniden ot biteceği yok" diye konuştu.

Meralarda otlayamayan hayvanların doymadığını söyleyen Karaman, hayvanlara mecburen kış gelmeden yem verilmeye başlandığını belirtti. Köylerin son zamanlarda iyice boşaldığını söyleyen Karaman, çiftçi ve besiciyi zor bir kışın beklediğini belirterek şöyle konuştu: "Hayvanlar doymuyor. Akşam ahıra girince yeniden yem veriliyor. Bir ay sonra hayvanlar içeriye girecek ve mart sonuna kadar içeride yem ile beslenecek. Bu da üreticiye külfet olacak. Kuraklıktan dolayı çiftçi ot biçemedi. Bin balya ot biçilecek yerden bu sene yüz balya ot biçildi. Ne kadar arazilere su verildiyse de rüzgar ve soğuk ürünlerin büyümesine engel oldu. Yeterli yem bitkisi oluşmadı. Hayvanların üreticinin elinde kalması için desteğe ihtiyaç var. İnsanların köyde kalabilmesi ve hayvanların bahara çıkabilmesi için devletin desteğini talep ediyoruz. Hayvanlar şu anda toprak kemiriyor. Karınları aç doymuyorlar. Ekim ayı sonunda insanların elindeki yem de bitecek. Kış aylarında da parası varsa yem alıp hayvanları doyuracak. Eğer parası yoksa hayvanlarının yarısını satarak diğer hayvanları doyuracak."