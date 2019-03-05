Son Dakika Haberleri: Aziziyeli Gençler Erasmus Programı ile Avrupa'ya Gitti

Aziziyeli Gençler Erasmus Programı ile Avrupa'ya Gitti

15 dakika önce

Erzurum'un Aziziye Belediyesi, akreditasyon sağladığı Erasmus+ öğrenci değişim programı çerçevesinde Aziziyeli gönüllü gençleri Avrupa'ya gönderdi.

Aziziyeli Gençler Erasmus Programı ile Avrupa'ya Gitti, System.String[]
Erzurum'un Aziziye Belediyesi, akreditasyon sağladığı Erasmus+ öğrenci değişim programı çerçevesinde Aziziyeli gönüllü gençleri Avrupa'ya gönderdi.

Aziziyeli bir grup gönüllü genç, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları merkezince finanse edilen 'Hayırlı Uğurlu Olsun' isimli Erasmus+ gönüllülük projesi kapsamında belediyenin destekleriyle Portekiz'in Barcelos şehrine gitti.

Bu kentteki Mobility Friends Gençlik Merkezi'nde ağırlanacak olan gençlerin Portekizli gönüllülerle çeşitli faaliyetlerde bulunacağını belirtildi.

40 gün sürecek proje çalışmalarının yanı sıra Barcelos, Braga ve Porto'da tarihi bölgeleri ziyaret edecek gençlerin, proje ile farklı kültürler hakkında bilgi edinmesi amaçlanıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan yaptığı açıklamada, projedeki amaçlarının sosyal belediyecilik kapsamında içerikler üreterek, bölgede yaşayan gençlere eğitim anlamında katkılar sunmak olduğunu söyledi.

Ülkeye katkı sunmak anlamında her türlü projeye destek verdiklerini belirten Orhan, "Bu tip programlara paydaş olmaktaki en büyük hedefimiz gençlerimize yeni bakış açıları kazandırmak, her anlamda kendi kedine yetebilen ve çevresine de faydalı olabilecek donanımlı gençler yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Orhan, yılın her dönemi bu tür başvuruların alınacağını ifade ederek, "Bu proje uluslararası alanda saygınlık kazanmış çalışma. Bundan sonraki dönemlerde de Avrupa'ya göndereceğimiz gençlerimizin sayısı giderek artacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:30 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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