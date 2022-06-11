Azizler Hareketi'nden Diyarbakır'daki Sağlık-Sen seçimlerine ilişkin açıklama

Sağlık Sen Diyarbakır Şubesi 5'inci Olağan Genel Kurulu Delege Seçimlerine Azizler Hareketi ile hazırlanan grup, seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimlerde Azizler Hareketi adına başkan adayı olan Ahmet Demirel, grup adına yaptığı yazılı açıklamada, seçim sürecinde psikolojik baskılarla delege adaylarını caydırma, fikirlerini değiştirmeye yönelik çabaların bulunduğunu iddia etti.

Adaylık başvurularını tamamlayan delege adaylarının istifaya zorlandığını savunan Demirel, şunları kaydetti:

"Bazı hastane yöneticileri delege adayı gösterilerek ast-üst ilişkisi içerisinde sağlık çalışanlarına iradelerini sandığa yansıtma olanağı engellenmeye çalışılmıştır. 'Sahada dolaşan yerinizi değiştirirler, mobinge uğrarsınız' sözleriyle korku ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır."

Üyelerinin delege adayı olabileceğini ama idarecilerin bu oranda delege adayı olmalarını temsiliyette adaletsizlik olarak gördüklerini dile getiren Demirel, daha önceki seçim dönemlerinde de başka illerde bu tarz idarecilerin sendikaya müdahale olarak değerlendirilebilecek durumların yaşandığını iddia etti.

Demirel, "Mevcut yönetim, seçim takvimini belirlerken en güçlü olduğu yerler ve Azizler Hareketi olarak zayıf teşkilatlarımızın olduğu yerde seçimlere başlamış ve aslında aldığı toplam oy oranı seçimleri etkileyecek derecede değilken sanki tamamen seçimi kazanmış gibi algı yönetmektedir." ifadelerini kullandı.

Sandık kurulları konusuna da değinen Demirel, "Mevcut yönetim tarafından oluşturulan sandık kurulları tamamen kendi delege adaylarından oluşturuldu. Sandık kurullarına hareketimiz adına hiç kimse görevlendirilmedi. Müşahit bulundurma talebimize çok ciddi direnç gösterildi. Yoğun baskılar sonucu salona kabul edilen müşahitlerimiz sandık kuruluna fiziksel olarak uzak bir yerde tutularak gelen üyelerin kimlik tespiti ve imza atma süreçlerini takip edemez duruma gelindi. Bu da seçim sonuçlarını daha şaibeli hale getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Demirel, "Tarafsız ve adil olun, devletimizin kamu hizmetini aksatmayın ve bunun yakın takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." çağrısında bulundu.