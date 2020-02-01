Azizoğlu'ndan Kristal göl festivaline davet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azizoğlu'ndan Kristal göl festivaline davet - Son Dakika

Azizoğlu'ndan Kristal göl festivaline davet

6 saat önce

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu 7'ncisi gerçekleşecek olan Kristal Göl ve Buz Festivalinin tarihini açıkladı.

Azizoğlu'ndan Kristal göl festivaline davet, System.String[]

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu 7'ncisi gerçekleşecek olan Kristal Göl ve Buz Festivalinin tarihini açıkladı.


Başkan Azizoğlu "İlçemizin önemli doğal güzelliklerinden olan Çıldır Gölümüzün üzerinde 7'incisini gerçekleştireceğimiz Kristal Göl ve Buz festivalimizin tarihini 15 Şubat olarak belirledik. Ülkemizin ve dünyanın bir çok yerinden festivali anı anına yaşamak isteyen bir çok misafiri ağırlayacağız. Dünya üzerinde bu denli buz tutan bir gölün olmayı olmayı gölümüze olan merakı arttırıyor. Büyük katılımların gerçekleştiği ve şölen havasında geçen festivalimizi tüm dünya davetlidir" dedi. - ARDAHAN

Kemal Yakup Azizoğlu, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor
Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı! İsrail'den küstah hareket! Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu ve ailesi havalimanında 5 saat alıkonuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:20:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Azizoğlu'ndan Kristal göl festivaline davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]