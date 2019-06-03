Son Dakika Haberleri: Azimli çiftçi 76 yaşında ehliyet aldı
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Azimli çiftçi 76 yaşında ehliyet aldı

1 saat önce

Ankaralı 76 yaşındaki İrfan Gözel, sürücü kursundaki eğitimlerin ardından sınavı geçerek azmettiği ehliyeti aldı.

Azimli çiftçi 76 yaşında ehliyet aldı, System.String[]

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İrfan Gözel yıllarca çiftçilik yaptığı için ehliyet almaya fırsatı olmadı. Gözel, emekli olduktan sonra ehliyet almaya azmetti.

SONUNDA ALMAYI BAŞARDI

Bir süre önce Sincan'da bir sürücü kursuna giden yaşlı adam, B sınıfı direksiyon eğitimleri ve sınavları başarıyla geçerek sertifika almaya hak kazandı. Gözel, otomobil kullanarak eşi ile gezmeyi planladığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:24 Kaynak: İHA
Sincan, Ankara, 3. Sayfa
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