Azimli çiftçi 76 yaşında ehliyet aldı
1 saat önce
Ankaralı 76 yaşındaki İrfan Gözel, sürücü kursundaki eğitimlerin ardından sınavı geçerek azmettiği ehliyeti aldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:24 Kaynak: İHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İrfan Gözel yıllarca çiftçilik yaptığı için ehliyet almaya fırsatı olmadı. Gözel, emekli olduktan sonra ehliyet almaya azmetti.
SONUNDA ALMAYI BAŞARDI
Bir süre önce Sincan'da bir sürücü kursuna giden yaşlı adam, B sınıfı direksiyon eğitimleri ve sınavları başarıyla geçerek sertifika almaya hak kazandı. Gözel, otomobil kullanarak eşi ile gezmeyi planladığını söyledi.
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