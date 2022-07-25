Azmettirici ve katil aynı dolmuşta - Son Dakika
Üye Girişi

Azmettirici ve katil aynı dolmuşta

25.07.2022 09:51
Azmettirici ve katil aynı dolmuşta

Adana'da bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen şahıs ile onu azmettirdiği iddia edilen zanlının olaydan sonra aynı dolmuşta gittiği görüntüler ortaya çıktı.

Adana'da bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen şahıs ile onu azmettirdiği iddia edilen zanlının olaydan sonra aynı dolmuşta gittiği görüntüler ortaya çıktı. Firari azmettirici de yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 22 Şubat günü saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan Yusuf Yosunkaya, 01 AHT 055 plakalı otomobiline bindiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerle yaralanan Yosunkaya kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yosunkaya, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yosunkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelinin Ömer K. (23) olduğunu ve kiraladığı araçla olay sabahı Yosunkaya'nın evinin önünde pusuya yattığını belirledi. Şüphelinin, Gazipaşa Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde saklandığını belirleyen polis, zanlıyı adrese yaptıkları baskında yakaladı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, evde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Polisin yaptığı çalışmada Yosunkaya'nın, olaydan bir hafta önce dini nikahlı eşinden ayrıldığı için Onur Ş.'yi, "Eşini boşadın, bir çocuğuyla ortada bıraktın" demesi üzerine çıkan kavgada darp ettiği, araya girmek isteyen Ömer K.'yi de dövüp, küfrettiği ortaya çıktı. Bu olaydan sonra Onur Ş.'nin katil zanlısını Yosunkaya'yı öldürmesi için azmettirdiği öne sürüldü. Olaydan sonra yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Polis ise azmettiriciyi aramaya başladı. Polis olaydan 5 ay sonra firari zanlıyı Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Vali Yolu Caddesi'nde fark etti. Zanlı polisin kendisini fark ettiğini görünce kaçmaya çalıştı ancak yakalandı. Zanlı sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Ancak zanlının katil zanlısı Yosunkaya'yı vurduktan sonra aynı dolmuşta yolculuk yaptıkları ortaya çıktı. Bu anlar ise dolmuşun güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandı Adana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandı
Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Azmettirici ve katil aynı dolmuşta - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:46 Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım
09:45 Dolarda yükseliş devam ediyor! Haftanın başında 2022'nin zirvesini gördü
09:28 Akaryakıt fiyatları düşüş eğiliminde! Motorine bu gece indirim yapılacağı tahmin ediliyor
09:25 Kütahya'daki orman yangını kontrol altında! Ciğerlerimiz yandı
09:21 Geçen hafta Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck, gündüz vakti ağzı açık uyukladı
09:18 Polis akademisine 2500 öğrenci alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:12 Hadise Açıkgöz soyadını değiştirdi! Sadece Instagram'a eklemedi
09:05 Borcu olanlar dikkat! MTV ve gelir vergisi taksit ödemelerinde son haftaya girildi
08:45 Yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
08:31 Ekipler, oyun kutusuna vidalanmış çok sayıda uyuşturucuyu madde ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 10:03:29. #1.13#
SON DAKİKA: Azmettirici ve katil aynı dolmuşta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement