Azmettirici ve katilin aynı dolmuşta görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Azmettirici ve katilin aynı dolmuşta görüntüleri ortaya çıktı

25.07.2022 11:01

Azmettirici ve katilin aynı dolmuşta görüntüleri ortaya çıktı Adana'da bir kişiyi öldürdüğü öne süren şahıs ile onu azmettirdiği öne sürülen zanlının olaydan sonra aynı dolmuşta gittiği görüntüler ortaya çıktı Firari azmettirici de yakalanıp tutuklandıADANA Adana'da bir kişiyi öldürdüğü öne...

Azmettirici ve katilin aynı dolmuşta görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da bir kişiyi öldürdüğü öne süren şahıs ile onu azmettirdiği öne sürülen zanlının olaydan sonra aynı dolmuşta gittiği görüntüler ortaya çıktı

Firari azmettirici de yakalanıp tutuklandı

ADANA Adana'da bir kişiyi öldürdüğü öne süren şahıs ile onu azmettirdiği öne sürülen zanlının olaydan sonra aynı dolmuşta gittiği görüntüler ortaya çıktı. Firari azmettirici de yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 22 Şubat günü saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan Yusuf Yosunkaya, 01 AHT 055 plakalı otomobiline bindiği sırada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan mermilerle yaralanan Yosunkaya kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yosunkaya, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yosunkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelinin Ömer K. olduğunu ve kiraladığı araçla olay sabahı Yosunkaya'nın evinin önünde pusuya yattığını belirledi. Şüphelinin, Gazipaşa Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde saklandığını belirleyen polis, zanlıyı adrese yaptıkları baskında yakaladı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, evde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Polisin yaptığı çalışmada Yosunkaya'nın, olaydan bir hafta önce dini nikahlı eşinden ayrıldığı için Onur Ş.'yi, "Eşini boşadın, bir çocuğuyla ortada bıraktın" demesi üzerine çıkan kavgada darp ettiği, araya girmek isteyen Ömer K.'yı da dövüp, küfrettiği ortaya çıktı. Bu olaydan sonra Onur Ş.'nin katil zanlısını Yosunkaya'yı öldürmesi için azmettirdiği öne sürüldü. Olaydan sonra yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Polis ise azmettiriciyi aramaya başladı. Polis olaydan 5 ay sonra firari zanlıyı Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Vali Yolu Caddesinde fark etti. Zanlı polisin kendisini fark ettiğini görünce kaçmaya çalıştı ancak yakalandı. Zanlı sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Ancak zanlının katil zanlısı Yosunkaya'yı vurduktan sonra aynı dolmuşta yolculuk yaptıkları ortaya çıktı. Bu anlar ise dolmuşun güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.

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Adana'daki cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı Adana'daki cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı Azmettirici ve katil aynı dolmuşta Azmettirici ve katil aynı dolmuşta
Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Azmettirici ve katilin aynı dolmuşta görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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