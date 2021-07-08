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'Azmettiricilik' suçundan yargılanan belediye başkanının dosyadan çıkarılma talebi reddedildi - Son Dakika

'Azmettiricilik' suçundan yargılanan belediye başkanının dosyadan çıkarılma talebi reddedildi

08.07.2021 20:30
'Azmettiricilik' suçundan yargılanan belediye başkanının dosyadan çıkarılma talebi reddedildi, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla Binali Camgöz liderliğindeki suç örgütü ile birlikte yargılandığı davada, avukatı aracılığıyla yaptığı dosyadan çıkarılma talebi reddedildi.

İZMİR'in Foça ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla Binali Camgöz liderliğindeki suç örgütü ile birlikte yargılandığı davada, avukatı aracılığıyla yaptığı dosyadan çıkarılma talebi reddedildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şubat ayında İzmir merkezli olan ve Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanlardan şüphelilerden 12'si tutukanırken, 54'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 22 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

BAŞKAN GÜRBÜZ'E AZMETTİRİCİLİK İDDİASIİddianamede, Foça'da manav dükkanı işleten İsmail Kılıç'ın (46) geçen yıl eylül ayında iş yerinde bacaklarından vurularak yaralanması olayına ilişkin iddialar da yer aldı. İsmail Kılıç iddianameye giren ifadesinde, saldırganın kendisine ateş ederken 'Fatih başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırdığını belirterek, "Beni vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'dür. Bundan sonra başıma gelecek her şeyden Fatih Gürbüz ve çevresi sorumludur" dedi.'BU SALDIRIYI SUÇ ÖRGÜTÜ GERÇEKLEŞTİRDİ'Bunun üzerine İsmail Kılıç'a düzenlenen saldırı hakkında mağdur sıfatıyla ifade veren Foça Belediye Başkanı Gürbüz, bu saldırıyı sanıkların gerçekleştirdiğini iddia etti. Saldırıyı düzenleyenler tarafından Gürcistan'a ait bir GSM operatörü üzerinden tehdit mesajları aldığını belirten Başkan Gürbüz, sanıklardan şikayetçi oldu.MAĞDUR İKEN SANIK OLDUSaldırıya uğrayan İsmail Kılıç, kendisini Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün vurdurduğu iddiasıyla savcılığa itiraz ederek, şikayette bulundu. Bunun üzerine İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilen iddianamede Gürbüz hakkında suçlamalar yer aldı. Bir önceki iddianamede mağdur olan Gürbüz, savcılık tarafından hazırlanan ek iddianamede sanık olarak yargılanmaya başlandı. Foça Belediye Başkanı için, 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 7.5 yıla kadar hapis cezası istendi.Sanıkların yargılanmasına bugün İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya İsmail Kılıç ve taraf avukatları katıldı. Başkan Gürbüz'ün katılmadığı duruşmada söz alan avukatı Soner Akgül, müvekkilinin mağdur olduğunu söyledi. Akgül, "Kılıç kardeşlerin iddiasına göre müvekkilimin olaydan 2 gün önce çay bahçesine geldiği söylendi. Ancak kamera kayıtlarıyla müvekkilimin çay bahçesini ziyaret etmediği kanıtlandı. Sonra da olay yerine gittiği söylenmişti ama oraya gitmediği de tespit edildi. Vezir isimli şahsın Kılıç kardeşler tarafından yalancı tanıklık yapması için baskıyla yönlendirildiği ortaya çıkmıştır. Müvekkilimize iftira atılmaktadır. Tüm deliller toplanmıştır. Kendisine şantaj yapılmıştır ve ölüm tehdidi almıştır. Bu davanın müştekisiyken mağduru olmuştur. Dosyadan çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, avukat Akgül'ün, Gürbüz'ün dosyadan çıkarılma talebini reddederek dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve Arjantin'de yakalan suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün iadesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


'Azmettiricilik' suçundan yargılanan belediye başkanının dosyadan çıkarılma talebi reddedildi
'Azmettiricilik' suçundan yargılanan belediye başkanının dosyadan çıkarılma talebi reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Gürbüz, İzmir, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Azmettiricilik' suçundan yargılanan belediye başkanının dosyadan çıkarılma talebi reddedildi - Son Dakika


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