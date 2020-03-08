Azmin zaferi - Son Dakika

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Azmin zaferi

6 saat önce

Ailesi dahil hiç kimsenin inanmadığı işitme engelli Elif Küçükarslan, gizli gizli yaptığı judo sporunda ilk önce Türkiye şampiyonu oldu şimdi de gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

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Ailesi dahil hiç kimsenin inanmadığı işitme engelli Elif Küçükarslan, gizli gizli yaptığı judo sporunda ilk önce Türkiye şampiyonu oldu şimdi de gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.


Babasını 15 yaşında kaybettikten sonra yaşadıkları köyden Şahinbey ilçesine taşınan işitme engelli Elif, 2009 yılında judo ile tanıştığını söyledi. Ailesinin dahi 'başaramazsın' diyerek izin vermediği belirten Küçükarslan, "Ailem ilk başta izin vermedi ama kaçak bir şekilde antrenmanlara giderek sporu yaptım. Türkiye şampiyonu olarak kendimi aileme kanıtladım. Fransa'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edeceğim ve birinci olmak istiyorum" dedi.


Asosyal bir yaşam tarzına sahip olduğunu bunu da spor ile aştığını ifade eden Küçükarslan, "Spordan önce çok fazla kiloya sahiptim bu spora başladıktan sonra 67 kilodan 48 kiloya indim. Engelimden dolayı kimseyle iletişim kurmuyordum spor bana bu yönde de katkısı oldu, sosyalleştim" şeklinde konuştu.


Yaşadığı en büyük sıkıntının 'iletişim' olduğunu söyleyen Küçükarslan, "İnsanlarla iletişimde çok zorlanıyorum istiyorum ki herkes işaret dilini bilsin, öğrensin bunun için toplu alanlarda sorunlar yaşıyorum. Birilerine derdimi anlatmak için mecburen bir yere yazmak zorunda kalıyorum bu yüzden en fazla yaşadığım sıkıntı iletişim" ifadelerine yer verdi.


"Tüm engelli arkadaşlarımın hepsini spor yapmaya davet ediyorum" diyen Küçükarslan, şu anki halini spora borçlu olduğunu kaydetti.


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Küçükarslan'ın hedefi ise dünya şampiyonluğu. - GAZİANTEP

Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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