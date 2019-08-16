Son Dakika Haberleri: Azmiyle engelleri aştı
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Azmiyle engelleri aştı

57 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve doğuştan görme engelli olan Güngör Avcıoğlu, azmiyle tüm engelleri aşıyor.

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Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve doğuştan görme engelli olan Güngör Avcıoğlu, azmiyle tüm engelleri aşıyor.

10 yıldan bu yana günlük gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapan Avcıoğlu, şimdi de bir televizyon kanalında haftada bir gün canlı yayında konuklarıyla, 'Kahve tadında' programını sunuyor.

Ailesinin desteği ve kendi azmiyle orta okulu başarıyla bitiren Avcıoğlu, günün büyük bir bölümünü, ülke ve dünya basınını takip etmekle geçiriyor.

Özel bir bilgisayar programı ile her gün yerel ve ulusal basını takip eden Avcıoğlu, doğuştan görme engelli olduğunu, ve hastalığının gece körlüğü ile başladığını belirtti.

Avcıoğlu, "Okumayı çok seviyordum, köşe yazarlarını ve gazeteleri takip ediyordum, bu merakımdan dolayı kendime meslek olarak köşe yazarlığını seçtim. Görme engelli bir kişinin de ulusal bir gazetede köşe yazarlığını yapabileceğine inanarak bu işe başladım. Hem Simav basınını, hem ulusal basını,Simav'daki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Ankara'da katıldığım resepsiyonlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlar ve diğer siyasilerle ilçemizin sorunlarını konuşma imkanı buldum. Kütahya Kanal 43 Televizyonu da, bana bir canlı yayın imkan sağladı" diye konuştu.(MEİ-EFE) - KÜTAHYA
Kütahya, Simav, TV, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:48 Kaynak: İHA
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