Azmiyle gençlere örnek oluyor - Son Dakika

Azmiyle gençlere örnek oluyor

Erzurumlu bürokrat Yavuz Yaşa, azmiyle gençlere örnek oluyor.

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Erzurumlu bürokrat Yavuz Yaşa, azmiyle gençlere örnek oluyor. Daha önce üç üniversite bitiren Yaşa, dördüncü üniversiteye kaydını yaptırdı.

Üç lisans, iki yüksek lisans mezunu olan Yavuz Yaşa, bu yıl girdiği üniversite sınavında Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 439 puan almayı başardı. Sırasıyla İnşaat Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği ve Hukuk Fakültesi mezunu olan Yaşa, bu yıl aldığı puanıyla da Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'ne kaydını yaptırdı.

Dördüncü üniversiteye başladı

1979 doğumlu olan Yaşa, 1996 yılında girdiği Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu. İnşaat Mühendisliği okuduğu dönemde bir dershanede Matematik ve Geometri dersleri veren Yaşa, bu dönemde Matematik öğretmenliğine kayıt yaptırdı ve 2003 yılı yaz okulunda son dersleri alarak bu bölümü de bitirdi.

Aynı dönemde başladığı İnşaat Mühendisliği Hidrolik Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini matematik eğitimi nedeniyle yarıda bırakan Yavuz Yaşa, 2011 yılında yüksek lisans eğitimine devam etti. Yüksek Lisans Eğitimi tez aşamasında iken 2013 yılında girdiği üniversite sınavından da başarıyla çıkan Yavuz Yaşa, çocukluk hayali olan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Bu fakülteye 2016 yılına kadar devam eden Yaşa, son sınıfta görevi sebebiyle gittiği Uşak'tan sadece sınavlara girerek 2017 yılında eğitim koleksiyonuna Hukuk Fakültesi diplomasını da ekledi. 2018 yılında yeniden tayinle Erzurum'a dönen Yaşa, İnşaat Mühendisliği yüksek lisans eğitimi için 'Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yağış Karakteristikleri ve Kuraklık Analizi' teziyle ikinci yüksek lisansını da tamamladı.

Eğitim hayatı başarılarla dolu olan ve azmiyle de gençlere örnek olan Yavuz Yaşa, 2020 yılında girdiği üniversite sınavında da EA puan türünde 439 puan alarak taban puanı 366 olan Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne kayıt yaptırdı.

2009 yılında KPSS ile memur oldu

Özel sektörde öğretmenlik ve mühendislik yapan Yaşa, 2009 yılında KPSS ile memuriyete başladı. Sırasıyla Nevşehir, Denizli ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde mühendis olarak çalıştıktan sonra Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü yaptı. Uşak İl Özel İdaresi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Sekreter Vekilliği de yapan Yaşa, şuanda Aziziye Belediyesi'nde Teftiş Kurulu Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Takdir Edilip, Saygı Görüyor

41 yıllık yaşantısına dördüncü fakülteyi sığdırmaya hazırlanan Yavuz Yaşa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, karşılaştığı birçok kişinin bu konudaki gayretini takdir edip, azmine ciddi saygı duyduklarını ifade etti.

Bu durumu, "Ben o insanlara bu işin azim değil, sevgi işi olduğunu söylüyorum" ifadeleriyle izah eden Yaşa, şunları söyledi: "Çünkü öğrenme aşkı, yeni şeyler keşfetme aşkı, beni buna sürükledi. Dışarıdan bakıldığında İnşaat Mühendisliği bitiriyorsunuz sonrasında hiç alakasız olduğu düşünülen Matematik öğretmenliği ve en sonunda bu ikisiyle de farklı gibi gözüken Hukuk Fakültesi. Ama aslında öyle değil. Ben Matematik okurken ve matematik öğretmenliği yaparken inşaat mühendisliği eğitiminin bana çok farklı bakış açıları kattığını gördüm. Diğer öğretmen arkadaşlardan farklı bakış açılarına özellikle geometri dersi ve problem konusunda sahiptim. Kaldı ki mühendisin kelime anlamı hendese bilen demektir. Yani hesap bilen geometri bilen demek. Ben mühendislik yaparken de diğer mühendis arkadaşlardan farklı olarak olayın matematiksel modellemesini çok farklı yapardım. Ancak Hukuk Fakültesi'ne gelince aslında hukuk ile mühendisliğin çok iç içe olduğunu fark ettim. Hatta 3. sınıfta okurken dört pratik sınavımızın örneklemelerinin tamamının inşaat mühendisliği alanı ile ilgili hukuki problemler olduğunu görünce hem şaşırmış hem de iyi ki bu bölümü okuyorum diye sevinmiştim. Her ne kadar bu üç alan farklı gibi gözükse de disiplinler arası geçişi doğru yapabilirseniz her eğitimin bir diğerine katkısı yadsınamaz derecede olacaktır." dedi.

"Ya kardeşim doymadın mı okumaya?"

Takdir edenlerin yanında bazen de 'ya kardeşim doymadın mı okumaya' ya da gençlerden 'hocam bizim önümüzü niye kapatıyorsun' gibi espriyle karışık serzenişlere de muhatap olduğunu anlatan Yavuz Yaşa, "Maalesef ülkemizde eğitim alınan bir diploma, hatta sertifikadan ibaret görünüyor. İnsan öğrenmeye, kendini yenilemeye ve keşfetmeye doyarsa o zaman ruhen ölmüş demektir. Dünya hızla değişiyor ve gençlerin bu hıza ayak uydurmaları için sürekli okumaları ve kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Belki aynı alanda belki de benim gibi farklı alanlarda ama muhakkak kendilerini yenilemeli ve her geçen gün üzerine bir şey koymalılar. 'İki günü birbirine müsavi olan kişi zarardadır' hadisi şerifi de tam da bunun içindir. Üniversite sınavında çok yüksek bir puan aldım. PDR bölümünün derslerini uzun süre inceledim. Bana yeni ufuklar açacağına emin olunca bu bölümü tercih ettim. Aslında psikoloji bölümünü de düşündüm ama PDR'de karar kıldım. Zaten ülkemizdeki PDR ve psikoloji bölümlerinin yüzde 95'ine birincilikle girebiliyordum. ve memleketim Erzurum'un köklü üniversitesi olan Atatürk Üniversitesi'ni tercih ederek doğru bir karar aldığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlere Tavsiyeler

Gençlere öğrenmenin tadını almalarını ve bundan asla vazgeçmemelerini tavsiye eden Yaşa, şunları söyledi: "Belki bu haberi okuyanlar benim sadece ders çalışan biri olduğumu düşünecekler. Ama aslında günümüzü iyi planlayıp, öğrenmeyi öğrendiğimiz zaman birçok şeyi bir arada yapabiliriz. Ben Hukuk Fakültesi okurken hem Erzurum'un en büyük yatırımlarına imza atan Yatırım İzleme Koordinasyon Merkezi (YİKOB) Müdürlüğü'nü yapıyor, hem de haftada iki halı saha maçı oynuyor ve süper ligin bütün maçlarını izliyordum. Yani aynı anda bir sürü işi yapabilirler. Aliya İzzet Begoviç'in dediği gibi 'Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım.' Bilgi güçtür. Bilgi toplumu güçlü toplumdur. Bilgili birey de güçlü bireydir."

İlginç Rastlantılar

İlkokuldan itibaren başladığı eğitim hayatı başarılarla dolu olan ve dördüncü lisans diploması için kolları sıvayan Yavuz Yaşa'nın hayatında ilginç rastlantılar da yer alıyor.

Hayatındaki ilginç rastlantıları da anlatan Yaşa, "Lise son sınıftayken bir yandan ailemizin kasap dükkanında çalışırken, bir yandan da üniversite sınavına hazırlanıyordum. Bu süreçte kucağında bebeği ile kasap dükkanımızdan et almaya gelip, 'Allah zihin açıklığı versin' diye dua eden bir mahalle komşumuzun bu çocuğu ile 17 yıl sonra Hukuk Fakültesi'nde sınıf arkadaşı oldum. Yine Denizli'de dershanede öğrencim olan ve yönlendirmem ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşen öğrencim yıllar sonra Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi oldu. İlginçtir bu öğrenci yaz okulunda Erzincan'da Şirketler Hukuku dersinde başımda sınav gözetmeni olmuştu. Yine müdürlük yaptığım kurumda üç kişi ile iş arkadaşı iken, onların çocukları ile de sınıf arkadaşı olmuştum."

Girdiği tüm üniversitelere birinci tercihi olarak yerleşmeyi başaran Yavuz Yaşa LES ve ALES sınavlarında da üstün başarı gösterdi. Yaşa, 2001 yılında girdiği LES ve 2011 yılında girdiği ALES sınavlarında ilk bine girmeyi başardı. - ERZURUM

Hukuk Fakültesi, Erzurum, Atama, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Azmiyle gençlere örnek oluyor - Son Dakika

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