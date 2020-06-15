Azmiyle hayata yeniden adım attı - Son Dakika

Azmiyle hayata yeniden adım attı

Eskişehir'de trafik kazası geçirdikten iki gün sonra geçirdiği felç sonrasında sol tarafını kullanamayan Emine Benli, 6 ay yatağa bağlı kaldıktan sonra gösterdiği azimle yeniden adım atmaya başladı.

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Eskişehir'de trafik kazası geçirdikten iki gün sonra geçirdiği felç sonrasında sol tarafını kullanamayan Emine Benli, 6 ay yatağa bağlı kaldıktan sonra gösterdiği azimle yeniden adım atmaya başladı.


48 yaşındaki Emine Benli, geçirdiği trafik kazası sonrasında 26 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavi gördüğü sürede felç geçiren hasta, vücudunun sol tarafını kullanamamaya başladı. Yaklaşık 6 ay yatağa bağlı olarak tedavisi devlet hastanesinde devam etti. Yatağa bağlı kalmak istemeyen Benli, Özel Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldi. Burada uzman doktorlar tarafından tedavisine başlanan Emine Benli, ilk adımlarını atmaya başladı. Yeniden yüzü gülmeye başlayan hasta, şimdi yeniden yürüyeceği günleri sabırsızlıkla bekliyor.


"Bana gülümsememi verdiler"


Geçirdiği trafik kazası sonrasında yatağa mahkum olduktan aylar sonra yeniden adım atmayı başaran Emine Benli, Fizyomer'de emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaşanan süreci anlatan Benli, şunları söyledi:


"Ben kaza geçirdim, kazadan sonraki ameliyatlarda beynime kan pıhtı attı. Sol tarafım tutmaz hale geldi. 2 buçuk aylık kısa bir sürede Fizyomer'de yürümeye başladım. Kendim daha bağımsız yürüyemiyorum ama çok büyük yol kat ettim. 6 ay gibi bir süre yatağa bağlı kaldım. Fizyomer'i bulduk daha sonra çok iyileşen hastalar varmış. Bunu öğrenerek Fizyomer'e geldik. Çok memnunum şimdiki gelişmelerden. Ben yürümeyi hedefliyorum. Onu da başaracağım. Bana gülümsememi tekrar verdiğiniz için teşekkür ederim."


"Rehabilitasyon doğru uygulandığında güzel sonuçlara dönüşüyor"


Hastanın tedavi süreci hakkında konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Berrin Akpınar, hastanın 3 ay önce kendilerine geldiğini söyledi. 2019 yılının Mayıs ayında meydana gelen trafik kazası sonrasında hastanın yürüme sorunun başladığını ifade eden Akpınar, "Kaza sonrasında beyin ile ilgili sorunlar yaşıyor. Beynine pıhtı atıyor. Sol kol ve bağında güçsüzlük ortaya çıkıyor. Aynı zamanda sağ kol kemiğinde, sol uyluk kemiğinde ve sol köprücük kemiğinde kırıklar oluşuyor. Çok uzun süre yoğun bakımda tedavi görüyor. Yaklaşık 1 aya yakın yatarak tedavi görüyor. Sonrasında taburcu oluyor ve rehabilitasyon süreci başlıyor. O dönem kendisi yatalak konumda yaklaşık 6 ay kadar devlet hastanesinde yatarak tedavi görüyor. Bize yaklaşık 3 ay önce geldiğinde tekerlekli sandalye ile ancak hareket edebilir düzeyde gelmişti. Bu 3 ay süre içerisinde hem fizyoterapist arkadaşlarımızın gayretiyle, biz fizik tedavi doktorlarının gözetiminde, aynı zamanda kendi azmiyle, ailesinin desteği ile artık 3 uçlu denge bastonu ile bir kişi gözetiminde kendi başına hareket edebilir hale geldi. En azından tuvaletine bir kişi gözetiminde gidip gelebiliyor. Bağımsızlığını çok rahat kazandı. Biz burada tabii ki rehabilitasyonun önemini vurgulamak istiyoruz. Çünkü rehabilitasyon gerçekten doğru bir şekilde uygulanırsa çok kötü durumlardan, böyle güzel başarı ve azim hikayelerine dönüşebiliyor gerçekten. Fizyomer'e geldiğinde bu kadar hareketsiz düzeyde olan bir kişi 3 aylık rehabilitasyon sonucunda uzun süre elde edebileceği bir yolu çok daha kısa sürede kat etmiş oldu.


"Emine Hanım'ın azmi çok büyüktü"


Fizyomer Baş Fizyoterapisti Melike Canan Gelerli de yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:


"3 ay önce yaklaşık kurumumuza başvurduğunda tekerlekli sandalye seviyesindeydi. Bağımsız oturmalarında sıkıntıları vardı, ayakta durmakta sıkıntıları vardı, adım atamıyordu. Önce yatak içi hareketlerle onu destekledik, ayağa kalkacak konuma getirdik. Sonrasında da 3 başlı baston ile bağımsız kısa mesafe yürür konuma geldi. Artık ev içinde kendi bakıcısı ile birlikte gözetim altında yürüyebiliyor. Bir yerden bir yere kalkmakta sıkıntı yaşıyordu. Şimdi onun da büyük bir kısmını atlattık. Transferleri daha başarılı. Kendi vücuduna daha hakim bir hale geldi. Emine hanımın burada azmi de çok büyük. Eşinin desteği çok fazlaydı. Biz de ekip olarak ona yardımcı olduk ve iyi bir seviyeye getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Onun bağımsızlığını kazanması için elimizden geleni yapmaya hazırız." - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 10:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Azmiyle hayata yeniden adım attı - Son Dakika

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