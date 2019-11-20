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Azmiyle örnek olan Derya'dan Başkan Ataç'a ziyaret

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, omuriliğin tam kapanmaması hastalığı olan 'meningomyelocele' rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve protezleriyle dans ederek azmiyle örnek olan Derya Soyiç'i makamında ağırladı.

Azmiyle örnek olan Derya'dan Başkan Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, omuriliğin tam kapanmaması hastalığı olan 'meningomyelocele' rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve protezleriyle dans ederek azmiyle örnek olan Derya Soyiç'i makamında ağırladı.


Eskişehir'de omuriliğin tam kapanmaması hastalığı olan 'meningomyelocele' rahatsızlığıyla dünyaya gelen 29 yaşındaki Derya Soyiç, 19 ve 22 yaşlarında sağ ayak ve sol bacağını kaybedince taktığı protezlerle dans etmeye başlamıştı. Azmiyle ve sahnelediği danslarla insanlığa örnek olan Ampute Dansçısı Derya Soyiç ve partneri Koray Orbay, önümüzdeki ay Rusya'nın başkenti Moskova'da katılacakları dans yarışması öncesi Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.


Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Ataç, Derya'nın azmi ve iradesiyle tüm insanlığa örnek olduğunu kaydetti. Ataç, "Derya'nın müthiş bir azmi ve iradesi var. Derya, insanlık adına çok önemli bir örnek. İnsanlara zor zamanlarda nasıl davranabileceğini açıkça gösteriyor. Bu azminden dolayı da başarısı hep yükseliyor. Önümüzdeki ay Moskova'ya gidecekler ve partneriyle birlikte dans edecekler. Ben Derya ve partnerine başarılar diliyorum" dedi.


Derya Soyiç ise, misafirperverliğinden ve başarı dileklerinden ötürü Başkan Ataç'a teşekkür etti. Soyiç, "Daha önce biz Eskişehir'de de birçok farkındalık projesinde yer aldık. Buradaki projelerde potansiyelimizi ortaya çıkardık. Moskova ise kendimizi keşfedeceğimiz bir sahne olacak. Bizim için Eskişehir'i ve Türkiye'yi Rusya'da temsil ediyor olmak ayrı bir gurur olacak. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Ahmet Başkanımızın bize her zaman desteği oldu. Kendisine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
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