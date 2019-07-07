Son Dakika Haberleri: Azot fabrikasında patlama - Vali Toraman'ın açıklaması (2)
Son Dakika Güncel Haber

Azot fabrikasında patlama - Vali Toraman'ın açıklaması (2)

10 dakika önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, kentteki bir azot fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Yapılan ilk araştırmada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, kentteki bir azot fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Yapılan ilk araştırmada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı." dedi.
Azot fabrikasında patlama - Vali Toraman'ın açıklaması (2)
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:02 Kaynak: AA
Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kütahya'da azot fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu Hatay'da otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 22:13:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azot fabrikasında patlama - Vali Toraman'ın açıklaması (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]