Azov komutanı basın toplantısı düzenledi

Azov Taburu Komutanı Anatoliy Sydorenko basın toplantısı düzenledi.
Sydorenko, düzenlediği basın toplantısında, yeni kurulan Azov taburunun amaçlarını ve hedeflerini açıkladı.
Kaynak: AA
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