Azov Taburunun eski komutanlarından Maksim Zhorin tarafından Rus helikopterinin vurulduğu anlara ait paylaşılan görüntülerde, füze ile vurulan helikopterin alev topuna döndüğü ve yere çakıldığı görüldü. Helikopterde bulunan Rus personelin akıbeti hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.