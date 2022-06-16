Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini vurdu - Son Dakika
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Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini vurdu

16.06.2022 23:50

Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov Taburu, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinde alçak uçuş yapan Rusya'ya ait Mi-35M tipi helikopteri vurarak düşürdü.

Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov Taburu, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinde alçak uçuş yapan Rusya'ya ait Mi-35M tipi helikopteri vurarak düşürdü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov Taburu birçok noktada direnişini sürdürüyor. Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinde Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-35M tipi helikopteri Taşınabilir Hava Savunma Sistemi (MANPADS) ile vurarak düşürdü.

Azov Taburunun eski komutanlarından Maksim Zhorin tarafından Rus helikopterinin vurulduğu anlara ait paylaşılan görüntülerde, füze ile vurulan helikopterin alev topuna döndüğü ve yere çakıldığı görüldü. Helikopterde bulunan Rus personelin akıbeti hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

(Erhan Altıparmak - İHA)

Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini vurdu
Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini vurdu
Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini vurdu
Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini vurdu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini vurdu - Son Dakika

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