Azov Taburu, Rus tankının imha görüntülerini yayınladı - Son Dakika
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Azov Taburu, Rus tankının imha görüntülerini yayınladı

16.03.2022 22:54

- Azov Taburu, Rus tankının imha görüntülerini yayınladı Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait görüntüleri paylaştı.

- Azov Taburu, Rus tankının imha görüntülerini yayınladı

KİEV - Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait görüntüleri paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna ait tankları hedef almayı sürdürüyor. Azov Taburu, Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait insansız hava aracı ile çekilen görüntüleri paylaştı.

Azov Taburu, Rus tankının imha görüntülerini yayınladı
Azov Taburu, Rus tankının imha görüntülerini yayınladı
Azov Taburu, Rus tankının imha görüntülerini yayınladı

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Ukrayna'daki Azov Taburu Rus ordusuna düzenlediği saldırı anını paylaştı Ukrayna'daki Azov Taburu Rus ordusuna düzenlediği saldırı anını paylaştı Rus tankının imha edildiği an havadan görüntülendi Rus tankının imha edildiği an havadan görüntülendi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azov Taburu, Rus tankının imha görüntülerini yayınladı - Son Dakika


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