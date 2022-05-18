Azovstal'dan çıkarak Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı askerler - Son Dakika
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Azovstal'dan çıkarak Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı askerler

18.05.2022 12:41

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası'nda sıkışan Azov Taburu birliğine bağlı Ukraynalı askerlerin bir kısmının daha teslim olduğu bildirildi.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası'nda sıkışan Azov Taburu birliğine bağlı Ukraynalı askerlerin bir kısmının daha teslim olduğu bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün yayınladığı video mesajda Azovstal'daki askerlerin çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Ukrayna'nın canlı Ukraynalı kahramanlara ihtiyacı var" şeklinde konuşmuştu.

Rus güçleri tarafından esir alınan Ukraynalı askerler, otobüslere bindirilerek yoğun güvenlik önlemeleri altında Rusya'nın kontrolündeki bölgelere götürülüyor.

Azovstal'dan çıkarak Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı askerler
Azovstal'dan çıkarak Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı askerler
Azovstal'dan çıkarak Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı askerler
Azovstal'dan çıkarak Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı askerler

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azovstal'dan çıkarak Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı askerler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azovstal'dan çıkarak Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı askerler - Son Dakika
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