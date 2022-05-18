Azovstal fabrikasından tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
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Azovstal fabrikasından tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı

18.05.2022 10:13

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal fabrikasından dün tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüleri yayınlandı.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal fabrikasından dün tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüleri yayınlandı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar dün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Mariupol kentinde Rus askerlerinin kuşattığı Azovstal çelik fabrikasından 53'ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerin tahliye edildiğini duyurmuştu. Ukraynalı askerlerin Rusya'ya karşı direnişin sembolü olan fabrikadan tahliye edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Ukraynalı askerlerin eşyalarıyla birlikte fabrikadan çıktığı, Rus askerlerince üstlerinin ve eşyalarının arandığı görüldü. Yaralı askerlerin ise sedyeyle taşındığı kameraya yansıdı. Yaralı askerler Novoazovsk bölgesinde askeri hastaneye kaldırılırken, 211'inin de Olenivka'ya götürüldüğü belirtilmişti. İki bölge de Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunuyor.

FABRİKADAKİ KADIN, ÇOCUK VE YAŞLILAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Savaşın başlangıcından bu yana binlerce sivilin sığındığı Azovstal, yaklaşık 2 aydır Rus güçlerinin bombardımanı altında. 10 gün önceye kadar gıda, su ve ilaç sıkıntısının yaşandığı çelik fabrikasında bulunan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, Birleşmiş Milletler ile Kızılhaç'ın koordine ettiği ve 7 Mayıs'ta sona eren operasyonla tahliye edilmişti.

(İHA)

Azovstal fabrikasından tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
Azovstal fabrikasından tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
Azovstal fabrikasından tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
Azovstal fabrikasından tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı

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Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi Azovstal çelik fabrikasından 264 Ukrayna askeri tahliye edildi Azovstal çelik fabrikasından 264 Ukrayna askeri tahliye edildi
Kaynak: İHA

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