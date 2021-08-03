Üye Girişi
Azra'nın katledilmesinden sonra ünlü sunucudan şok eden itiraf! - Son Dakika

Azra'nın katledilmesinden sonra ünlü sunucudan şok eden itiraf!

03.08.2021 00:11
Azra'nın katledilmesinden sonra ünlü sunucudan şok eden itiraf!, System.String[]

Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz, şok bir itrafta bulundu. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinden sonra ünlü sunucu, itirafta bulundu. İşte detaylar...

Kanal D'de magazin programı sunan Elif Yılmaz, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ortaya çıkmasından sonra itirafta bulundu. Emlak işleriyle uğraşan Mustafa Murat Ayhan, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etmişti.

Adana'dan İstanbul'a geldiği dönemi yazan Yılmaz, "İstanbul'a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp ev kiralamak istemiştim. ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğrayıp bir çalışan geçici süreliğine bir evi kiralayabileceğimi söylemişti. Öğrenci geçmişiyle mantıklı gelmişti. ve evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti. Evden nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum. Şikayet edeceğimi söyledim çıkarken korkup evden çıkmış, ve kimseye doğru düzgün tanımıyordum. Yalnızdım çaresizdim. Böylesi şerefsizleri artık söyleme zamanı... Ben de susmuyorum. Hala şikayetçiyim" diye yazdı. Yılmaz, "Azra Gülendam Haytaoğlu çok üzgünüm" dedi.

Azra'nın katledilmesinden sonra ünlü sunucudan şok eden itiraf!
Azra'nın katledilmesinden sonra ünlü sunucudan şok eden itiraf!
Azra'nın katledilmesinden sonra ünlü sunucudan şok eden itiraf!

Mustafa Murat, Elif Yılmaz, Kanal D, Emlak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Azra'nın katledilmesinden sonra ünlü sunucudan şok eden itiraf! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Isparta'ta patlayan kozalaklar saniyeler için yangını böyle yaydı 00:29 Isparta'ta patlayan kozalaklar saniyeler için yangını böyle yaydı Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi 23:55 Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi Neymar son haliyle futbolseverleri şaşırttı! Tatilde kilo alan yıldız futbolcu objektiflere yakalandı 23:25 Neymar son haliyle futbolseverleri şaşırttı! Tatilde kilo alan yıldız futbolcu objektiflere yakalandı
Havuza atlayıp başını beton zemine çarpan genç, hayatını kaybetti 22:58 Havuza atlayıp başını beton zemine çarpan genç, hayatını kaybetti Komutandan provokasyonlara karşı alkışlanacak hareket! Nöbet tutan gençleri tek tek uyardı 22:51 Komutandan provokasyonlara karşı alkışlanacak hareket! Nöbet tutan gençleri tek tek uyardı Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi 21:20 Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi
Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı 19:43 Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in 18:34 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in "Ne olur helikopter gönderin" sözlerine yanıt: Dürüst bir cümle olmadı

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
"'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler" sözleriyle tepki çeken Belediye Başkanı Özeren: Açıklamam yanlış anlaşıldı         
00:37
Tokyo Olimpiyatları'nda tarihi başarıya imza atan Yasemin Adar'a TRT muhabirinden tepki çeken ifade: Bronz ama olsun Tokyo Olimpiyatları'nda tarihi başarıya imza atan Yasemin Adar'a TRT muhabirinden tepki çeken ifade: Bronz ama olsun         
00:16
Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok         
23:35
"23 kardeşim var, bir tek beni sığdıramadılar" diyen genç kız, kendini üst geçitten attı         
23:06
Fenerbahçe'de büyük temizlik başlıyor! Vitor Pereira, 11 futbolcuya kapıyı gösterdi Fenerbahçe'de büyük temizlik başlıyor! Vitor Pereira, 11 futbolcuya kapıyı gösterdi         
22:56
Vahşice katledilen Azra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı! Sanki olacakları görmüş Vahşice katledilen Azra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı! Sanki olacakları görmüş         
21:41
Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler         
21:03
Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı         
18:42
Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem         
18:11
Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından         
17:47
Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler         
15:46
Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü         
15:44
4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu         
15:01
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı         
14:26
Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı         
14:06
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Van Gölü kıyısında piknik yaparken göktaşı buldu! Değerini öğrenince havalara uçtu Van Gölü kıyısında piknik yaparken göktaşı buldu! Değerini öğrenince havalara uçtu         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 01:07:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azra'nın katledilmesinden sonra ünlü sunucudan şok eden itiraf! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement