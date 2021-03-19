Azra Akın çocukların umudu olacak

ÇOCUKLAR konusundaki hassasiyeti ve yardımseverliğiyle tanınan 2002 Dünya Güzeli ve oyuncu Azra Akın, bu defa sağlık çalışanlarının çocukları için kolları sıvadı. İş insanı Erdoğan Uludağ'ın kurduğu Umudum Olur musun Derneği'nde yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Akın, dernek çatısı altında anlamlı bir kampanya başlattı. O ÇOCUKLAR HEPİMİZİN

COVID-19 salgını nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarının üniversite bitinceye kadar eğitim ve sağlık masraflarını karşılamayı hedeflediklerini açıklayan Azra Akın, imkanı olan herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti. Ünlü oyuncu, "Biz dernek olarak 150 çocuğumuza ve gencimize burs veriyoruz. Pandemi döneminde gece gündüz çalışan ve bu uğurda canlarını veren sağlık çalışanlarımızın geride bıraktığı evlatlar hepimizin. Onlara borcumuz var. Bütün duyarlı insanları bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz" dedi.

Cezaevindeki çocukları dışarı çıkarmışlardı

İş insanı Erdoğan Uludağ ile Azra Akın, geçen yıl da ses getiren bir projeye imza atmıştı. Uludağ ve Akın, anneleriyle birlikte cezaevlerinde yaşamak zorunda olan 40'tan fazla çocuğu dışarıya çıkarmış, onların özgür ortamda keyifli bir gün geçirmelerini sağlamıştı. İki isim, sosyal sorumluluk projelerini sürdüreceklerini ve www.umudumolurmusundernegi.org sayfası üzerinden yardım kampanyaları düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.