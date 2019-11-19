Azra Akın televizyona geri dönüyor!

Yedi yıldır Birleşmiş Millletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Sözcüsü olarak çok sayıda projede yer alan Akın, "Azra Akın ile Konuşalım" adlı programda cinsiyet eşitliği, insan hakları ve son yıllarda artış gösteren kadına yönelik şiddet ile ilgili konuları ekrana taşıyacak.