Son Dakika Haberleri: Azra Akın televizyona geri dönüyor!
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Azra Akın televizyona geri dönüyor!

6 saat önce

Yedi yıldır Birleşmiş Millletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Sözcüsü olarak çok sayıda projede yer alan Akın, "Azra Akın ile Konuşalım" adlı programda cinsiyet eşitliği, insan hakları ve son yıllarda artış gösteren kadına yönelik şiddet ile ilgili konuları ekrana taşıyacak.

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Yedi yıldır Birleşmiş Millletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Sözcüsü olarak çok sayıda projede yer alan Akın,  "Azra Akın ile Konuşalım" adlı programda cinsiyet eşitliği, insan hakları ve son yıllarda artış gösteren kadına yönelik şiddet ile ilgili konuları ekrana taşıyacak.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:46 
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