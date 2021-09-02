Üye Girişi
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun arkadaşları üniversite gazetesinin ilk sayfasını Azra'ya ayırdı - Son Dakika

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun arkadaşları üniversite gazetesinin ilk sayfasını Azra'ya ayırdı

02.09.2021 12:10

Antalya Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesi sonrası, okul arkadaşları ve hocaları 20 yıldır yayınlanan üniversite gazetesinin ilk sayfasını Azra'ya ayırdı. Haytaoğlu'nun hem arkadaşları hem de hocalarını duygularını dile getirerek "Hayallerin ve umutlarınla hatırlayacağız seni. Bazı yazıları kalemle, bazıları da gözyaşlarıyla yazılır. Acımız tarif edilemez" sözleri ile duygularını paylaştı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusu yaptı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.

ÇAPRAZ SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Sorguda cinayeti işlediğini itiraf eden Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Mustafa Murat Ayhan ise tutuklandı.

Arkadaşları, acımasızca katledilen Azra'nın haberini kaleme aldı: Bazı yazılar gözyaşlarıyla yazılır

ARKADAŞLARI ÇIKARTTIKLARI GAZETEYİ AZRA'YA ADADI

Haytaoğlu'nun katledilmesi, ailesi, arkadaşları ve üniversitedeki öğretmenlerini yasa boğdu. Okuduğu İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve 20 yıldır yayımlanan Akdeniz İletişim Gazetesi'nin ağustos sayısının basımı ise Azra'nın ölüm haberiyle durduruldu. Basım aşamasında olan gazetenin ilk sayfası, arkadaşları ve hocalarının isteğiyle Azra'ya ayrıldı. Gazetenin bu sayısı da Azra'ya adandı.

"ACIMIZ TARİF EDİLEMEZ"

Azra'nın fotoğrafının yer aldığı sayfada Güldeste Demirtaş ve Altuğ Gömleksiz imzalı haberin girişinde, "Hayattan koparılan fakültemiz gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu asla unutmayacağız. Hayallerinle, umutlarınla, yaşam doluluğunla hatırlayacağız seni. Kadın hakları için verdiğin mücadeleyle, mesleğine olan bağlılığın ve hep gülen yüzünle hatırlayacağız. Acımız tarif edilemez" sözleri yer aldı.

Arkadaşları, acımasızca katledilen Azra'nın haberini kaleme aldı: Bazı yazılar gözyaşlarıyla yazılır

"TÜM KADINLARIN DAVASI ONUN DAVASIYDI"

Sınıf arkadaşı Aleyna Esmer, Haytaoğlu ile ilgili şunları yazdı:

"Azra hayatımda gördüğüm en hayat dolu insandı. Tüm kadınların sesi olmak için birçok yere üyeydi. Tüm kadınların davası onun davasıydı. Böylesine hayat dolu, hayattaki her güzel şeye değer veren, kendisine mükemmel bir gelecek vaat eden arkadaşımız melek oldu."

DERGİ ÇIKARMAK İSTİYORMUŞ

En yakın arkadaşlarından Yusuf Kaplan ise yazısında, "Azra ile birlikte gençlik dergisi çıkartmak istediklerinden bahsederek, Hayat doluydu. Benim kardeşim yaşayan hiçbir canlıya zarar verebilecek bir insan değildi. Tanıştığımdan beri, Azra'yı sevmeyen, onun hakkında iyi düşünceleri bulunmayan birine denk gelmedim, çünkü herkesle iyi geçinir, herkese iyi niyetle yaklaşırdı" ifadelerini kullandı.

Arkadaşları, acımasızca katledilen Azra'nın haberini kaleme aldı: Bazı yazılar gözyaşlarıyla yazılır

"HAYALLERİ OLAN GÜZELLER GÜZELİ BİR KIZDI"

Ceren Sümbül ise Azra'nın hayat enerjisinin çok yüksek ve her zaman gülümseyen biri olduğunu yazdı. Cansu Tetik de Azra'nın tercih döneminde kendisine yardımcı olduğunu belirterek, "Sevgi dolu, hayat dolu bir kızdı. Okuduğu bölümü ve okulunu çok seviyordu. Gazetecilik onun için bir meslek değil bir tutkuydu. Gencecik bir kızdı işte, hayalleri olan güzeller güzeli bir kızdı. Babası boşuna Gülendam ismini koymamış, keşke koruyabilseydik Gülendam'ı. Hayallerini gerçekleştirebilseydik" dedi.

HOCALARI DA ONU ANDI

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nün Başkanı Doç. Dr. Murad Karaduman da bu olayın fakültedeki herkesi çok üzdüğünü belirterek, "Azra Gülendam Haytaoğlu tüm öğrencilerimiz gibi sevdiğimiz öğrencilerimizden biriydi. Haberi aldığımız andan itibaren olayla ilgili bilgi almaya çalıştık, ama maalesef sonunda acı haberi almış olduk. Fakültemiz 20'nci yılına girdi, bu süreçte yaşadığımız en acı olay. Bu olay hepimizi derinden sarstı. Canımızdan can gitti, fakültemizin bir parçası eksilmiş gibi hissediyoruz. Olayın kendisi zaten yeterince üzücü. Medyanın olayı ele alışı ve yansıtış biçimi de fakülte olarak bizi üzdü" dedi.

Arkadaşları, acımasızca katledilen Azra'nın haberini kaleme aldı: Bazı yazılar gözyaşlarıyla yazılır

OKUMA SALONUNA AZRA'NIN İSMİ VERİLECEK

Öğrencilerinin yalnızca başarıları ve mutluluklarıyla haber olmasını istediklerini söyleyen Doç. Dr. Karaduman, Öğrencilerimize belli değerler katmak için buradayız. Biz öğrencilerimiz haber yapsınlar diye eğitiyoruz, haber olsun diye değil. Eğer haber oluyorlarsa da başarıları ve mutluluklarıyla haber olsunlar. Fakültemizin 20 yıllık Akdeniz İletişim Gazetesi isimli gazetemiz var. Aslında bu sayımızı bitirmiş ve baskı aşamasındaydık. Bu haberi aldıktan sonra baskıyı durdurduk ve yeni sayımızı Azra'ya adamak istedik. Azra'yı hiç unutmayacağız, diğer taraftan da bu gazeteyle yaşatacağız. Azra'nın isminin fakültemizdeki okuma salonuna verilmesi kararlaştırıldı. Bundan sonra Azra hep bizimle olacak. Ben burada olduğum sürece hiçbir öğrencimiz onu bilmeden onun mücadelesini bilmeden mezun olmayacak diye konuştu.

"BAZI YAZILAR KALEMLE BAZILARI GÖZYAŞLARIYLA YAZILIR"

Öğrencilerinin yaşadıkları sorunları kendileriyle paylaşmaları ve hep birlikte çözüm yolu arayabilecekleri konusunda çağrıda bulunan Doç. Dr. Karaduman, Azra çok insancıl ve arkadaş canlısı bir kişi olduğu için arkadaşları tarafından çok seviliyordu. Arkadaşlarıyla güçlü bağları vardı. Bu olay onları da derinden etkiledi. Zaten bu gazeteyi hazırlamada arkadaşları ön ayak oldu ve bütün bu aşamaları onlar anlatıp yazdı. Bazı yazılar kalemle, bazıları gözyaşlarıyla yazılır ve okunur. Gazetemizin bu sayısı gözyaşlarıyla da olsa arkadaşları tarafından onu yaşatmak için hazırlandı dedi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun arkadaşları üniversite gazetesinin ilk sayfasını Azra'ya ayırdı

Azra Gülendam Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Azra Gülendam Haytaoğlu'nun arkadaşları üniversite gazetesinin ilk sayfasını Azra'ya ayırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı 12:06 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak 12:00 Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da 11:50 Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da
Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını 11:41 Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını "Akıncı'nın sırrı" notuyla paylaştı Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu 11:34 Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı 09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı

Son Dakika Haberleri
12:30 Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
12:05 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı
12:04 Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı
11:59 Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak
11:50 Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da
11:43 Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı
11:41 Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını "Akıncı'nın sırrı" notuyla paylaştı
11:36 Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir
11:33 Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu
11:31 Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'in kendisini taklit ettiğini söyleyerek paylaşımda bulundu
Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu         
12:31
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti         
11:55
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı         
11:43
Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir         
11:36
Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı         
11:07
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
Karadağ maçı sonrası Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil         
09:32
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
21:31
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 12:47:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun arkadaşları üniversite gazetesinin ilk sayfasını Azra'ya ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement