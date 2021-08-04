Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ve protokol mensupları, cenaze töreninin ardından, Merhume Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesini ziyaret ederek, başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Toplum › Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Cenazesi Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde Toprağa Verildi - Son Dakika

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