Üye Girişi
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı - Son Dakika

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı

05.08.2021 17:10

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Defin işlemi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Azra'nın ablası "Azra'yı çocuk tabutuna koydular. Daha ne söylenir" notunu düştü.

Vahşice katledilmesi nedeniyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, bugün toprağa verildi. Haytaoğlu'nun cenazesinin çocuk tabutuna konulması dikkat çekerken, Azra'nın acılı ablasının sosyal medya hesabından "Azra'yı çocuk tabutuna koydular. Daha ne söylenir" şeklinde paylaşım yapması yürek burktu.

EVDEN ÇIKTIKTAN SONRA BİR DAHA ULAŞILAMADI

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz'da hastaneye giderek test yaptırdı. Testi pozitif çıkmasının ardından ablasına "Ben biraz hava alacağım" diyerek evden çıkan Haytaoğlu, bir daha eve dönmedi. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu, telefonda, ablasına "Kafede koronavirüs geçirmiş bir ağabeyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.

İLK İFADESİNDE YALANLADI

Baba Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya emniyetinin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.

İKİNCİ SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Talihsiz kız, bugün memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Hatyaoğlu'nun cenazesi, tören için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İstiklal İlkokulu bahçesine götürüldü.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Cenaze törenine Haytaoğlu'nun babası Mustafa, annesi Mezide, ablası Ezgi Tuğba ve kardeşi Hazan Haytaoğlu, yakınları, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

MEZUNİYET CÜBBESİ SERİLDİ

Bakan Yardımcısı Demirtaş, baba Mustafa Haytaoğlu'na başsağlığı diledi, onu teskin etmeye çalıştı. Üzerine Türk bayrağı örtülen tabuta, ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi. Cenaze namazının ardından Haytaoğlu'nun naaşı, Durmuşsofular köyündeki mezarlıkta defnedildi.

ÇOCUK TABUTUNA KONULDU

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin çocuk tabutuna konulması ise cenazede dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Talihsiz kızın tabutuna Türk bayrağı da konuldu. Cenazenin ardından ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yaptığı paylaşım da yürek burktu. Abla Haytaoğlu, kardeşinin tabutunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Azra'yı çocuk tabutuna koydular. Daha ne söylenir" notunu düştü.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı

Azra Gülendam Haytaoğlu, Osmaniye, Antalya, Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'dan taraftara dikkat çeken uyarı! Kulübe ceza verilmesine sebep olan kişilere maddi tazminat davası açılacak 18:17 Galatasaray'dan taraftara dikkat çeken uyarı! Kulübe ceza verilmesine sebep olan kişilere maddi tazminat davası açılacak Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın 17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu 17:45 Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu
Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti 17:14 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı 17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu 16:26 Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu
Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı 15:29 Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı World of Warcraft oyuncusu, oyunu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi! 14:36 World of Warcraft oyuncusu, oyunu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi!

Son Dakika Haberleri
17:54 Federasyon başkanından geri adım! "2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" demişti
17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
17:50 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:47 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
18:33
Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım         
17:55
Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi         
17:48
Yangınlar, tatilcileri geri püskürttü! Yeni rota Doğu Karadeniz oldu Yangınlar, tatilcileri geri püskürttü! Yeni rota Doğu Karadeniz oldu         
17:20
Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş         
17:05
CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan         
16:49
Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı         
16:24
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada         
14:29
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangının arkasında bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangının arkasında bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi         
11:54
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı         
10:30
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 18:43:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement