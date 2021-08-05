Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı - Son Dakika

Vahşice katledilmesi nedeniyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, bugün toprağa verildi. Haytaoğlu'nun cenazesinin çocuk tabutuna konulması dikkat çekerken, Azra'nın acılı ablasının sosyal medya hesabından "Azra'yı çocuk tabutuna koydular. Daha ne söylenir" şeklinde paylaşım yapması yürek burktu.

EVDEN ÇIKTIKTAN SONRA BİR DAHA ULAŞILAMADI

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz'da hastaneye giderek test yaptırdı. Testi pozitif çıkmasının ardından ablasına "Ben biraz hava alacağım" diyerek evden çıkan Haytaoğlu, bir daha eve dönmedi. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu, telefonda, ablasına "Kafede koronavirüs geçirmiş bir ağabeyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.

İLK İFADESİNDE YALANLADI

Baba Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya emniyetinin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.

İKİNCİ SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Talihsiz kız, bugün memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Hatyaoğlu'nun cenazesi, tören için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İstiklal İlkokulu bahçesine götürüldü.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Cenaze törenine Haytaoğlu'nun babası Mustafa, annesi Mezide, ablası Ezgi Tuğba ve kardeşi Hazan Haytaoğlu, yakınları, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

MEZUNİYET CÜBBESİ SERİLDİ

Bakan Yardımcısı Demirtaş, baba Mustafa Haytaoğlu'na başsağlığı diledi, onu teskin etmeye çalıştı. Üzerine Türk bayrağı örtülen tabuta, ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi. Cenaze namazının ardından Haytaoğlu'nun naaşı, Durmuşsofular köyündeki mezarlıkta defnedildi.

ÇOCUK TABUTUNA KONULDU

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin çocuk tabutuna konulması ise cenazede dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Talihsiz kızın tabutuna Türk bayrağı da konuldu. Cenazenin ardından ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yaptığı paylaşım da yürek burktu. Abla Haytaoğlu, kardeşinin tabutunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Azra'yı çocuk tabutuna koydular. Daha ne söylenir" notunu düştü.