Azra Kohen ve Başak Sayan'ın kitap kavgası devam ediyor

Ancak bilirkişinin benzerlik ve intihalin olmadığı yönündeki raporuyla Sayan'ın şikayeti takipsizlikle sonuçlanmıştı. Sayan'ın önceki gün Instagram hesabında Stanislaw Lem'in "Aden" adlı kitabını okuyucularıyla önermesiyle ikili arasındaki tartışma yeniden alevlendi.

DAVA AÇIYOR

"Aeden" adlı bir kitabı bulunan Azra Kohen, Sayan'ın kendisine yine 'intihal' iması yaptığını iddia ederek Instagram hesabında meslektaşını etiketleyerek 'yalancı, iftiracı, art niyetli" gibi paylaşımlar yaptı. Bunun üzerine Başak Sayan avukatları aracılığıyla basına yolladığı açıklamada Azra Kohen'e dava açacağını duyurdu:

"Azra Özge Kohen Instagram hesabının gerek 'akış' gerek ise 'hikaye' paylaşım kısmında, Başak Sayan'ı etiketleyerek 'Yalancı, iftiracı, art niyetli, tescilli yalancı, sürekli belden aşağı vuran, paylaşımlarını görünce sanırsınız ki insan' vb. şekilde hakaretlerde bulunmuş ve Sayan'ın Stanislaw Lem'in 'Aden' kitabını tavsiye edişiyle kendisini ima ettiğini iddia etmiştir. Kohen'in müvekkilimize yönelik tüm hakaretlerine ilişkin suç duyurusunda

bulunacağımızı ve aleyhine tazminat davası açacağımızı siz basın mensupları ile paylaşıyoruz."