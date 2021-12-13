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Azra'nın acılı annesi, katilin yargılandığı duruşmada, kızının çorabını gösterdikten sonra bayıldı - Son Dakika

Azra'nın acılı annesi, katilin yargılandığı duruşmada, kızının çorabını gösterdikten sonra bayıldı

13.12.2021 21:21

Antalya'da 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran sanığın yargılanmasına başladı. Sanık M.M.A.'nın kan donduran ifadeleri sonrası Azra'nın anne ve babası da söz aldı. Anne Mezide Haytaoğlu, çantasından kızına ait olduğunu belirttiği çorabını çıkartarak, "Ben 4,5 aydır kızımın çorabını koklayarak uyuyorum" dedikten sonra bayıldı. Baba Mustafa Haytaoğlu ise konuşması sırasında sanığa dönerek "Gözlerimin içine bak lan, bakamıyorsun değil mi?" dedi.

Antalya'da 28 Temmuz tarihinde kaybolmasının ardından 5 gün sonra iş insanı M.M.A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ilk duruşması başladı. Antalya Adliyesi 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan M.M., SEGBİS üzerinden katıldı.

Azra'nın katilinin yargılandığı duruşmada acılı anne, kızının çorabını gösterdikten sonra bayıldı
Sanık M.M.A

"GÖZLERİMİN İÇİNE BAK, BAKAMIYORSUN DEĞİL Mİ?"

Duruşmada söz alan baba Mustafa Haytaoğlu, kızının değişik okullar kazandığını ama Akdeniz Üniversitesi'ni tercih ettiğini belirterek, "Kızım kadın hakları savunucusu olmak istedi. Kızımın aç susuz olduğu söyleniyor. Ben kızıma her ay 2 bin lira para gönderdim. Kızım için, kadınlar için ölürüm" dedi. Ardından SEGBİS ekranına dönerek, sanığa bakan Haytaoğlu, "Gözlerimin içine bak lan, bakamıyorsun değil mi? Şikayetçiyim" dedi.

"KIZIMIN ÇORABINI KOKLAYARAK UYUYORUM"

Daha sonra söz alan anne Müzide Haytaoğlu ise kızının acısıyla yaşadığını belirterek, çantasından kızına ait olduğunu belirttiği çorabını çıkartarak, "Ben 4,5 aydır kızımın çorabını koklayarak uyuyorum" dedikten sonra bayıldı. Bunun üzerine sağlık ekibi istendi ve duruşmaya 10 dakika ara verildi.

Azra'nın katilinin yargılandığı duruşmada acılı anne, kızının çorabını gösterdikten sonra bayıldı
Azra'nın katilinin yargılandığı duruşmada acılı anne, kızının çorabını gösterdikten sonra bayıldı
Azra'nın acılı annesi, katilin yargılandığı duruşmada, kızının çorabını gösterdikten sonra bayıldı

Azra Gülendam Haytaoğlu, Diyarbakır, Üniversite, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Azra'nın acılı annesi, katilin yargılandığı duruşmada, kızının çorabını gösterdikten sonra bayıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azra'nın acılı annesi, katilin yargılandığı duruşmada, kızının çorabını gösterdikten sonra bayıldı - Son Dakika
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