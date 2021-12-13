Azra'nın acılı annesi, katilin yargılandığı duruşmada, kızının çorabını gösterdikten sonra bayıldı - Son Dakika

Antalya'da 28 Temmuz tarihinde kaybolmasının ardından 5 gün sonra iş insanı M.M.A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ilk duruşması başladı. Antalya Adliyesi 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan M.M., SEGBİS üzerinden katıldı.

Sanık M.M.A

"GÖZLERİMİN İÇİNE BAK, BAKAMIYORSUN DEĞİL Mİ?"

Duruşmada söz alan baba Mustafa Haytaoğlu, kızının değişik okullar kazandığını ama Akdeniz Üniversitesi'ni tercih ettiğini belirterek, "Kızım kadın hakları savunucusu olmak istedi. Kızımın aç susuz olduğu söyleniyor. Ben kızıma her ay 2 bin lira para gönderdim. Kızım için, kadınlar için ölürüm" dedi. Ardından SEGBİS ekranına dönerek, sanığa bakan Haytaoğlu, "Gözlerimin içine bak lan, bakamıyorsun değil mi? Şikayetçiyim" dedi.

"KIZIMIN ÇORABINI KOKLAYARAK UYUYORUM"

Daha sonra söz alan anne Müzide Haytaoğlu ise kızının acısıyla yaşadığını belirterek, çantasından kızına ait olduğunu belirttiği çorabını çıkartarak, "Ben 4,5 aydır kızımın çorabını koklayarak uyuyorum" dedikten sonra bayıldı. Bunun üzerine sağlık ekibi istendi ve duruşmaya 10 dakika ara verildi.