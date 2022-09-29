Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (3)

AZRA'NIN ANNESİ: ADALET YERİNİ BULDUAntalya'da Mustafa Murat Ayhan'ın (49) öldürüp cesedini 13 parçaya ayırdığı üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan annesi Mezide Haytaoğlu (51), katil zanlısının cezaevinde intihar ettiği haberini...

AZRA'NIN ANNESİ: ADALET YERİNİ BULDU Antalya'da Mustafa Murat Ayhan'ın (49) öldürüp cesedini 13 parçaya ayırdığı üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan annesi Mezide Haytaoğlu (51), katil zanlısının cezaevinde intihar ettiği haberini aldıktan sonra kızının fotoğraflarını öpüp ağladı. Adaletin yerini bulduğunu söyleyen Haytaoğlu, "Yavrumun kokusu var diye kıyafetlerini kokluyorum. Kuzum, ciğerim. Yavrum, haberin oldu belki. Adalet yerini buldu kuzum. Rahata kavuştun mu kuzum? Bu gece rahat uyudun mu çiçeğim? Geleceğim biraz sonra yanına kuzum. Öpeceğim, koklayacağım, senden helallik isteyeceğim, beni affet. Affet kuzum, sana bakamadım" dedi. 'BİRAZ DAHA SÜRÜNMESİNİ İSTİYORDUM'Ayhan'ın ölümünün kendisini rahatlatmadığını söyleyen Haytaoğlu, "Hak yerini buldu, adalet tecelli etti. Acımızı paylaşan herkesten Allah razı olsun. Benim gibi başka anneler ağlamasın. Caninin annesi benim durumuma düştü mü acaba? Benim çektiğim acıyı anladı mı acaba? İstemem bir annenin üzülmesini ama benim acımı o da çeksin. Benim yandığım gibi o da yansın. Erken gitti kuzum. Biraz daha sürünmesini istiyordum. Biraz daha o inin, mağaranın içinde kalıp acı çekmesini istiyordum. Kafasına vura vura ölsün istiyordum. Güzel olmuş, iyi olmuş. Hiç rahatlamadım ama gene de iyi oldu, güzel oldu" diye konuştu.AVUKAT KURU: DNA ÖRNEĞİ ALINMASINI İSTEYEBİLİRİZAilenin avukatı Batuhan Kuru ise "Konuyla ilgili titiz bir soruşturma başlatıldı. Aile haberleri duyunca 'BİRAZ DAHA SÜRÜNMESİNİ İSTİYORDUM'Ayhan'ın ölümünün kendisini rahatlatmadığını söyleyen Haytaoğlu, "Hak yerini buldu, adalet tecelli etti. Acımızı paylaşan herkesten Allah razı olsun. Benim gibi başka anneler ağlamasın. Caninin annesi benim durumuma düştü mü acaba? Benim çektiğim acıyı anladı mı acaba? İstemem bir annenin üzülmesini ama benim acımı o da çeksin. Benim yandığım gibi o da yansın. Erken gitti kuzum. Biraz daha sürünmesini istiyordum. Biraz daha o inin, mağaranın içinde kalıp acı çekmesini istiyordum. Kafasına vura vura ölsün istiyordum. Güzel olmuş, iyi olmuş. Hiç rahatlamadım ama gene de iyi oldu, güzel oldu" diye konuştu.AVUKAT KURU: DNA ÖRNEĞİ ALINMASINI İSTEYEBİLİRİZAilenin avukatı Batuhan Kuru ise "Konuyla ilgili titiz bir soruşturma başlatıldı. Aile haberleri duyunca Diyarbakır 'a gidip ilgililerden bilgi almaya çalıştı. Henüz resmi bir açıklama yok. Konunun yakinen takipçisiyiz. Ailenin ölüm ile ilgili kuşkusu veya talebi olursa gerekli yasal süreci işleteceğiz. Ailenin talebi dahilinde DNA örneği alınmasını isteyebiliriz" dedi.AZRA'NIN BABASI: YARGIYA HESAP VERDİ, ŞİMDİ DE ALLAH'A VERECEKAzra'nın babası Mustafa Haytaoğlu da "Keşke çocuğumun kaybolan kafasını, kaybolan ellerini, bazı uzuvlarının yerini söyleyerek kendini öldürseydi. Artık kızımın mezarına çok rahat gitmek istiyorum. Bu haberi duydum, emin oldum ama vicdanımı rahatlatmak için Diyarbakır'a geldim. Hukuki olarak avukatımız süreci takip ediyor. Herkesten Allah razı olsun. Devlet bize sahip çıktı. Hükümetimiz, memleketimiz sahip çıktı. Duruşmalarda sanığı hep avukatı savunuyordu. Cehennemde onu savunacak avukatı olmayacak. Yargıya hesap verdi, şimdi de Allah'a da hesap verecek" ifadelerini kullandı. Efendi ERKAYIRAN- Aslı DURAN/ANTALYA- KADİRLİ (Osmaniye),



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