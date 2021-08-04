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Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum - Son Dakika

Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum

04.08.2021 11:36

Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürüldükten sonra cesedi 5 parçaya bölünerek ormana gömülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu, "Televizyonda izlediğim başıma geldi. Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum" dedi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Polis, ailenin ihbarıyla Azra'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Kamera ve cep telefonu kayıtlarını araştıran ekipler, Haytaoğlu'nun son görüştüğü inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan olduğunu tespit edildi. Evinden birkaç kez valizle çıktığı tespit edilen Ayhan, ikinci ifadesinde korkunç cinayeti itiraf etti.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Çapraz sorguya alınan Mustafa Murat Ayhan, Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırı girişiminde bulunması üzerine genç kızın bağırdığını, bunun üzerine bir eliyle ağzını kapatıp diğeriyle boğduğunu söyledi. Öldüğünü anlayınca panikleyip banyoya taşıdığı cesedi, bıçakla 5 parçaya böldüğünü anlatan Ayhan, cesedin parçalarını, valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi.

Vahşice öldürülen Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum
Mustafa Murat Ayhan

BAŞI VE SOL KALÇASI BULUNAMADI

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun başı ve sol kalçasının bulunamadığı, arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

"AZRA'MI HERKES SEVERDİ, MELEK GİBİ UÇTU"

Kızının acısıyla dünyası başına yıkılan acılı anne Mezide Haytaoğlu ise acısının çok büyük olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Annelerin ciğerini yaktılar. Ne olur bunun devamı gelmesin. Ne olur benim kuzumu yaktılar, başka annelerin yanmasın. Gelen herkese sorun Azra ile bir anısı vardır. Hepsinin bir konuşması vardır. Azra'mı herkes severdi. Emanet verdi Allah'ım, emanetini geri aldı. Şehit oldu benim kızım, melek gibi uçtu gitti.

Vahşice öldürülen Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum
Azra Gülendam Haytaoğlu

"KIZIMIN ÖLÜM HABERİNİ HAKAN URAL'DAN DUYDUM"

"Televizyonda izlediğim başıma geldi, istemezdim. Müge Anlı'yı, Hakan Ural'ı hiç kaçırmazdım reklam hangisine girerse öbürünü açar izlerdim. Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum. Yeter artık devamı gelmesin, ben dayanamıyorum, 1 haftadır yavrumu dağlardan taşlardan topladım. 3-4 gündür de buzdolaplarında bekletiyorum yavrumu."

Hakan Ural ve Nur Tuğba, sunuculuğunu yaptığı Neler Oluyor Hayatta programında Azra Gülendam Haytaoğlu'yla ilgili yayınlar yapmıştı. Kızının acı haberini alan babası ise programa telefonla bağlanarak kızının öldürülmesine isyan etmişti.

Vahşice öldürülen Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum
Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum

Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Murat, Hakan Ural, Antalya, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum - Son Dakika Magazin


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