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Azra'nın babası gözyaşları içerisinde olayı anlattı - Son Dakika

Azra'nın babası gözyaşları içerisinde olayı anlattı

03.08.2021 18:50

Azra'nın babası gözyaşları içerisinde olayı anlattı Baba Haytaoğlu: "Öpmeye doyamadığım kızımı, toprağa vermeye hazırlıyorum" "İfadeyi okudum, tecavüz yok" Katili içim 'amcam' demiş Azra, katili ile çalıştığı kafede tanışmış Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa...

Azra'nın babası gözyaşları içerisinde olayı anlattı

Baba Haytaoğlu: "Öpmeye doyamadığım kızımı, toprağa vermeye hazırlıyorum"

"İfadeyi okudum, tecavüz yok"

Katili içim 'amcam' demiş

Azra, katili ile çalıştığı kafede tanışmış

ANTALYA - Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, kızının yaşadığı korkunç olayı anlattı. Mustafa Haytaoğlu, Azra'nın katiliyle çalıştığı kafede tanıştığını ve caninin kızına emlakçısında çalışması için iş teklif ettiğini söyledi. Baba Haytaoğlu, gözyaşları içerisinde Türk adaletine güvendiğini söyleyerek medyada çıkan 'tecavüze' uğradığı iddialarını sert bir dille yalanladı. Azra'nın katilinin ifadesini okuduğunu belirten acılı baba, kızının katile karşı geldiğini bu sebeple katilin sinirlenip, Azra'yı önce boğarak öldürüp daha sonra parçalara ayırdığını söyledi. Azra'nın hayalleri olduğunu ve kadın hakları savunucusu olduğunu söyleyen baba, "Bir daha Azra Gülendamlar ölmesin, çiçekler solmasın" dedi.

"Kurban olurum Azra, kızım"

Psikolojik olarak çok yorgun olduğunu söyleyen ve Azra'nın bir gazetede staj kazandığını belirterek iş bulduğunu söylediğini belirten Baba Mustafa Haytaoğlu, "Ben çocuklarıma çok düşkünüm. Her şeylerini merak ederim. Rutin olarak görüşüyoruz tabi. Kurban olurum Azra kızım, 'babacığım, ben delta oldum' dedi. Onunla çok özel bir ilişkim var. Baba-kızdan öteyiz. Çok şen şakrak bir çocuktu. Çevreye pozitif enerji saçardı. Yemene içmene dikkat et dedim. Muhtarım ben, korona olan mahalleli ile ilgileniyoruz. Kuzu gibi insanlar bile bu hastalığa yakalanınca sinirli olabiliyor. Ben de bunu bildiğim için ablasına Azra sert davranabilir, sakin ol dedim. Tamam dedi o da. Azra'da hasta olduğu için serum taktırmış, resim attı bana. Geçmiş olsun güzel kızım dedim. Arkasından bana paça çorbası içerken fotoğraf attı. Kızın paça içiyor yakışıklım dedi bana" dedi.

"Azra kayboldu, bulamıyoruz"

Azra'nın kayboluşunu arkadaşından öğrendiğini belirten Baba Haytaoğlu, " Azra'yı aradım açmadı telefonunu. Ablasını arıyorum Azra'yı soruyorum. İyi diyor, uyuyor diyor. Bir şekilde oyalatıldığımı hissettim. Bir sorun mu var dedim ablasına. Yok dedi ama bir bitkinlik var sesinde. Yazlığa gitmiştim, normalde gitmem pek. Saat 1 gibi telefonum çaldı. Muhtar olduğum için her gelen telefonu açıyorum. Arayan ben Nazmiye dedi. Tanıyamadım. Azra'nın arkadaşı olduğunu söyledi. Azra kayboldu 2 gündür, bulamıyoruz dedi. Bindik Antalya'ya geldik. Karakola gittik. Çok araştırma yaptık" diye konuştu.

"Katili için 'amcam' demiş"

Azra'nın katili için arkadaşına amcam dediğini belirten acılı baba, "Ablasına kaybolma olayının nasıl olduğunu sordum. Çok güzel bakıyordum, her şey yolundaydı dedi. Azra, aşağı inip bankta oturacağını söylemiş. Ablası da hasta olduğu için hem sağlık açısından doğru olmadığını hem de yasak olduğunu söylüyor. Azra, ben sıkıldım abla diyor. Ablasını ikna edip aşağı iniyor. Ablası bakmış, bankta oturuyormuş. İçi rahatlamış ablasının. Ablası uyuya kalmış. Uyandığında bakmış kardeşi yok. Paniklemiş. Aramış açmamış, arkadaşlarını aramış. Sonra Azra açmış telefonu. Neredesin dediğinde "Ben bir abiyleyim. Sohbet ediyoruz, bana yardımcı oluyor o da bu hastalığı atlatmış" demiş. Yerini sorduğunda net bir şey söylememiş. Eve gelmesi için ikna etmeye çalışıyor. Azra, ikna olmuyor. Sonra sabaha karşı mesajları okuyor ama dönmüyor. Daha sonra mesaj iletilme çizgisi tek tıka düşüyor ve mesajları görmez oluyor. Ondan sonra ablasında panik başlıyor. Biz Antalya'ya geldiğimizde bir arkadaşı arıyor Azra'nın. Azra'yı görmüş. Ne yapıyorsun demiş hastayım demiş, ellerinde eldiven varmış kızımın. Arkadaşı da bu halde neden dışarıdasın deyince "Amcam beni hastaneye götürecek" diyor. Sonra adam gelip kızımı alıp gidiyor" şeklinde konuştu.

"Tecavüz yok"

İfadede tecavüzün olmadığını söyleyen baba Haytaoğlu, "Adamın ifadesini okudum. Çorbacıya gidiyorlar, eczaneye gidiyorlar. Kızım astım hastası. Bir şekilde kızımı ikna ediyor. Millet tecavüz etmiş diyor. İfadeyi ben okudum. Katil, "Tecavüz etmedim, karşı geldi sinirlendim, boğdum, öldürdüm, parçalara ayırdım" diyor " dedi.

"Katiliyle çalıştığı kafede tanışmış"

Azra'nın katili ile çalıştığı kafede tanıştığını belirten baba, "Kızım kafede çalışıyor Azra, adam oraya müşteri olarak geliyor. Adam emlakçıymış, inşaat mühendisiymiş. Vicdandan yoksun ama maddi olarak varlıklı biri. Kızıma, sen çok hareketli aktif birisin diyor. Seni paraya boğarım tarzında, direkt böyle değil ama benim emlak ofisim var çalışır mısın? Diyor. Azra'da değerlendiririm deyip numarasını alıyor. Olaylar bu şekilde gelişiyor" diye konuştu.

"Azra Gülendamlar ölmesin"

Adalate güvendiğini belirten baba, "Türk adaletini güveniyorum. Bir daha Azra Gülendamlar ölmesin, çiçekler solmasın. Benim kızımın hayalleri vardı. Gazeteci olmak istiyordu. Kararlı birisiydi. Kadın hakları savunucusu olmak istiyordu. Bütün kadın platformlarına üyeydi. Anadolu çocuğuyuz. Kızıma saldırdığında o adam, kızım ona vuruyor, adam düşüyor. Kapı kilitli olduğu için çıkamıyor. Ne kadar konuşsam kızım geri gelmeyecek. Öpmeye doyamadığım kızımı, toprağa vermeye hazırlıyorum" şeklinde konuştu.

"Katilin çocuğu gelse, yere yıkılsa elini yüzünü siler, saçını okşarım"

Katilinde bir çocuğu olduğunu belirten baba Haytaoğlu, "Onun 9 yaşında bir çocuğu varmış. Ben öyle yüreği güzel bir insanım ki, çocuğu şuraya yanıma gelsin, yere yıkılsın ben onun elini yüzünü silerim, saçını okşarım. Ben onu Allah'a havale ediyorum, Allah'ından bulsun" ifadelerini kullandı.

Azra'nın babası gözyaşları içerisinde olayı anlattı
Azra'nın babası gözyaşları içerisinde olayı anlattı
Azra'nın babası gözyaşları içerisinde olayı anlattı
Azra'nın babası gözyaşları içerisinde olayı anlattı

Kadın Hakları, Antalya, Tecavüz, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azra'nın babası gözyaşları içerisinde olayı anlattı - Son Dakika


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