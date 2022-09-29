AZRA'NIN BABASI ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLMAK İÇİN DİYARBAKIR'A GELDİ - Son Dakika
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AZRA'NIN BABASI ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLMAK İÇİN DİYARBAKIR'A GELDİ

29.09.2022 11:54

Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (2)Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde intihar...

Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (2)

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde intihar eden Mustafa Murat Ayhan'ın (49) öldüğünden emin olmak isteyen genç kızın babası Mustafa Haytaoğlu, Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır Adliyesi'ne gelen ve savcıyla görüşen Haytaoğlu, kızının katilinin öldüğünden emin olduğunu söyledi.

'KAFAMDA SORU İŞARETİ KALMASIN DİYE GELDİM'

Haytaoğlu, kafasında soru işareti kalmasın diye geldiğini belirterek, 'Münevver Karabulut olayında böyle bir şüphe oldu. Babası bunu dile getirdi. O yüzden işi sağlama almak için geldim. Ben ona Allah rahmet eylesin de diyemiyorum, ateşi bol olsun da diyemiyorum. Her şeyi Allah'a havale ediyorum. Onu avukatlar savunamayacak. Orada tek başına. Belasını buldu. Bir nebze de olsa benim yakınlarımın, ailemin çevremin hepsinin yüreğine su serpildi. Ama içimde kalan şu; bize bu iyiliği yaptı, intihar etti. Keşke çocuğumun kaybolan kafasını, kaybolan ellerini, bazı uzuvlarının yerini söyleyerek kendini öldürseydi. Artık kızımın mezarına çok rahat gitmek istiyorum. Bu haberi duydum, emin oldum ama vicdanımı rahatlatmak için buraya geldim. Herkesten Allah razı olsun. Devlet bize sahip çıktı. Hükümetimiz, memleketimiz sahip çıktı. Öldüğünden emin oldum. Konuştum, ailesinin gelip alacağını, başka bir cenazeyi almayacağını öğrendim. Kafam rahat olmazsa burada yatarım, gitmem dedim. Sağ olsun savcı bey beni ikna etti. İkna oldum. Sonuçta inançlı insanlarız. Her şeyden şüphe duymaya gerek yok. Ben sadece emin olmak için geldim ve emin oldum. Cani için çok şeyler konuşmak istemiyorum. Zaten herkes ona gerekli 'dua'ları ediyor. Kuzumun mekanı cennet olsun. Babasının kendisi için savaştığını gördü eminim. Işıklar içinde uyusun. Karmakarışık duygular içerisindeyim. Saat 20.00 sularında kesici bir aletle intihar ediyor. Daha sonra ambulansta vefat ediyor. Hastaneye naklediliyor. Tek tek dinledim. Sonuçta biz hayatın içindeyiz. Yalan söyleyecek halleri yok. Emin oldum. Benim kızım bir gazeteci adayıydı. Meslektaşınız olacaktı. Haber yapacaktı haber oldu. Mekanı cennet olsun' dedi. (DHA)

YORUMLAR
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Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Genç kızın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Genç kızın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim Azra'nın katili intihar edince acılı baba emin olmak için cezaevine gitti: Münevver Karabulut olayı gibi şüphe olmasın istedim Azra'nın katili intihar edince acılı baba emin olmak için cezaevine gitti: Münevver Karabulut olayı gibi şüphe olmasın istedim AZRA'NIN ANNESİ, KIZININ MEZARINI ZİYARET ETTİ AZRA'NIN ANNESİ, KIZININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Kaynak: DHA

Azra Gülendam Haytaoğlu, Diyarbakır, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AZRA'NIN BABASI ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLMAK İÇİN DİYARBAKIR'A GELDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AZRA'NIN BABASI ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLMAK İÇİN DİYARBAKIR'A GELDİ - Son Dakika
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