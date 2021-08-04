Azra'nın katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı düzenlendi - Son Dakika

Azra'nın katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı düzenlendi

Antalya'da 21 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki emlak ofisine saldırıldı. İş yerinin cam kapısı tuzla buz olurken reklam tabelalarına da hasar verildi.

Türkiye'nin konuştuğu cinayette, 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'yu canice öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, dün sevk edildiği mahkemece 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi. EMLAK OFİSİNE SALDIRI DÜZENLENDİ Ayhan'ın tutukluluğunun ardından dün gece 03.30 sıralarında ise Konyaaltı ilçesindeki emlak ofisine saldırı düzenlendi. Sabah iş yerine gelenlerin cam kapının kırıldığını görmesi üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde inceleme yaptı. CAM KAPISI TUZLA BUZ OLDU Reklam tabelaları kaldırılan iş yerinin cam kapısının tuzla buz olduğu görülürken, polis saldırgan ya da saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

Son Dakika

Fatih Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum

Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı

Cinnet geçirip eski sevgilisini öldüren sanıktan dehşete düşüren ifadeler: Bıçağı çıkardığımı hatırlıyorum

Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti

Fenerbahçe'de, Caner'in yeri hemen doldu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı

Duygularını gizleyemedi! Spiker, gördüğü manzara karşısında "Her yer yanmış" diyerek ağladı

8 gündür alev alev yanan bölgelere umut veren haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi

Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi