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Azra'nın katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı düzenlendi - Son Dakika

Azra'nın katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı düzenlendi

04.08.2021 18:40

Antalya'da 21 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki emlak ofisine saldırıldı. İş yerinin cam kapısı tuzla buz olurken reklam tabelalarına da hasar verildi.

Türkiye'nin konuştuğu cinayette, 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'yu canice öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, dün sevk edildiği mahkemece 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısının iş yerine saldırı düzenlendi

EMLAK OFİSİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Ayhan'ın tutukluluğunun ardından dün gece 03.30 sıralarında ise Konyaaltı ilçesindeki emlak ofisine saldırı düzenlendi. Sabah iş yerine gelenlerin cam kapının kırıldığını görmesi üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde inceleme yaptı.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısının iş yerine saldırı düzenlendi

CAM KAPISI TUZLA BUZ OLDU

Reklam tabelaları kaldırılan iş yerinin cam kapısının tuzla buz olduğu görülürken, polis saldırgan ya da saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısının iş yerine saldırı düzenlendi
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısının iş yerine saldırı düzenlendi
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısının iş yerine saldırı düzenlendi
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısının iş yerine saldırı düzenlendi
Azra'nın katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı düzenlendi

Mustafa Murat, Konyaaltı, Saldırı, Emlak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Azra'nın katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı düzenlendi - Son Dakika


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