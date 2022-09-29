Azra'nın katili intihar edince acılı baba emin olmak için cezaevine gitti: Münevver Karabulut olayı gibi şüphe olmasın istedim - Son Dakika
Üye Girişi

Azra'nın katili intihar edince acılı baba emin olmak için cezaevine gitti: Münevver Karabulut olayı gibi şüphe olmasın istedim

29.09.2022 11:41

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan, cezaevinde bileklerini keserek intihar etti. Kızının katilinin ölümünden emin olmak için cezaevine giden Mustafa Haytaoğlu, "Münevver Karabulut olayında böyle bir şüphe oldu. O yüzden işi sağlama almak için geldim." dedi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, geçen yıl 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu, polise kayıp başvuru su yaptı. Antalya polisi, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti.

Azra'nın babası, intihar eden cani katili tespit etmek için Diyarbakır'a geldi

MÜEBBET CEZASI ALMIŞTI

Cinayet masası ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayhan, cinayeti itiraf etti. Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Azra'nın başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen ve Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan Mustafa Murat Ayhan, 30 Mayıs'ta karar duruşmasına çıktı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmada Ayhan'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl hapis cezası verildi.

Azra'nın babası, intihar eden cani katili tespit etmek için Diyarbakır'a geldi
Mustafa Murat Ayhan

BİLEKLERİNİ KESTİ

Mustafa Murat Ayhan, gece yarısı sıralarında tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bileklerini keserek intihar etti.

"MÜNEVVET OLAYINDAKİ GİBİ ŞÜPHE OLMASIN İSTEDİM"

Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu ise Diyarbakır'a gitti. Acılı baba kafasında soru işareti kalmasın diye geldiğini belirterek, "Münevver Karabulut olayında böyle bir şüphe oldu. Babası bunu dile getirdi. O yüzden işi sağlama almak için geldim. Ben ona Allah rahmet eylesin de diyemiyorum, ateşi bol olsun da diyemiyorum. Her şeyi Allah'a havale ediyorum. Onu avukatlar savunamayacak. Orada tek başına. Belasını buldu. Bir nebze de olsa benim yakınlarımın, ailemin çevremin hepsinin yüreğine su serpildi." dedi.

Azra'nın babası, intihar eden cani katili tespit etmek için Diyarbakır'a geldi

"KEŞKE ÇOCUĞUMUN KAYBOLAN UZUVLARININ YERİNİ SÖYLEYİP ÖLSEYDİ"

Haytaoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ama içimde kalan şu; bize bu iyiliği yaptı, intihar etti. Keşke çocuğumun kaybolan kafasını, kaybolan ellerini, bazı uzuvlarının yerini söyleyerek kendini öldürseydi. Artık kızımın mezarına çok rahat gitmek istiyorum. Bu haberi duydum, emin oldum ama vicdanımı rahatlatmak için buraya geldim. Herkesten Allah razı olsun. Devlet bize sahip çıktı. Hükümetimiz, memleketimiz sahip çıktı. Öldüğünden emin oldum. Konuştum, ailesinin gelip alacağını, başka bir cenazeyi almayacağını öğrendim. Kafam rahat olmazsa burada yatarım, gitmem dedim. Sağ olsun savcı bey beni ikna etti. İkna oldum. Sonuçta inançlı insanlarız.

"ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLDUM"

Her şeyden şüphe duymaya gerek yok. Ben sadece emin olmak için geldim ve emin oldum. Cani için çok şeyler konuşmak istemiyorum. Zaten herkes ona gerekli 'dua'ları ediyor. Kuzumun mekanı cennet olsun. Babasının kendisi için savaştığını gördü eminim. Işıklar içinde uyusun. Karmakarışık duygular içerisindeyim. Saat 20.00 sularında kesici bir aletle intihar ediyor. Daha sonra ambulansta vefat ediyor. Hastaneye naklediliyor. Tek tek dinledim. Sonuçta biz hayatın içindeyiz. Yalan söyleyecek halleri yok. Emin oldum. Benim kızım bir gazeteci adayıydı. Meslektaşınız olacaktı. Haber yapacaktı, haber oldu. Mekanı cennet olsun"

YORUMLAR
500
Bağlar Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor Bağlar Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor Barajdan baraja su takviyesiyle tarım yapılan havzada hasat başladı Barajdan baraja su takviyesiyle tarım yapılan havzada hasat başladı
Kaynak: DHA

Azra Gülendam Haytaoğlu, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azra'nın katili intihar edince acılı baba emin olmak için cezaevine gitti: Münevver Karabulut olayı gibi şüphe olmasın istedim - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:27 Bakanlık, kuaför, berber ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e ertelendi
12:14 Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığına dair bomba iddia: Hadise'nin, Murda ile olan samimi dansı Dinçerler ailesinin tepkisini çekmiş
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un fiyatına ilişkin soruyu yanıtladı: Öyle ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum
11:41 Azra'nın katili intihar edince acılı baba emin olmak için cezaevine gitti: Münevver Karabulut olayı gibi şüphe olmasın istedim
11:29 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız
11:26 Bakan Nureddin Nebati'den ekonomi açıklaması: Yeni ekonomi modelini uygulamasaydık bir durgunlukla karşılaşacaktık
11:23 Enerji kriziyle burun buruna kalan Fransa'da Başbakan ve kabinesi, toplantıyı montlarını çıkarmadan yaptı!
11:23 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi gerginlik! Taraftarlar Vodafone Park önünde birbirlerine girdi
11:17 Gökhan Çıra, Diyarbekirspor başkanıyla yaşadıklarını anlattı: Zorla senet imzalattı, karısı yıllar sonra benimle çalışmak istedi
10:58 İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı: Üç büyüklerin aralarında oynayacakları maçlarda misafir takım tribününe seyirci alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 12:50:36. #1.11#
SON DAKİKA: Azra'nın katili intihar edince acılı baba emin olmak için cezaevine gitti: Münevver Karabulut olayı gibi şüphe olmasın istedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement