Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Acılı anne kızına haberi mezarı başında ağlayarak verdi - Son Dakika
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Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Acılı anne kızına haberi mezarı başında ağlayarak verdi

30.09.2022 10:06

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice katleden ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan katil Mustafa Murat Ayhan tutuklu bulunduğu Diyarbakır cezaevinde intihar etti. Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu, katilinin ölüm haberini kızının mezarını ziyaret ederek verdi. Acılı anne "Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti" diyerek kızının mezarı başında ağladı.

Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cansız bedenini parçalayarak ormanlık alana atan katil Mustafa Murat Ayhan (49), yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mustafa Murat Ayhan önceki akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumundaki hücresinde bileklerini kesici bir aletle kesti. Durumun fark edilmesiyle hastaneye kaldırılan Ayhan hayatını kaybetti.

Azra'nın annesi, katilinin ölüm haberini kızına mezarında verdi

"KIZIMIN PARÇALARININ YERİNİ SÖYLEMEDEN GİTTİ"

Mustafa Murat Ayhan'ın cezaevinde öldüğü haberini alan Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu Azra'nın Kadirli ilçesi Durmuşsofular köyündeki mezarını ziyaret ederek katilin ölüm haberini verdi. Azra'nın mezarı başında dua okuyup gözyaşı döken anne Mezide Haytaoğlu, kızının mezarında Azra'ya hitap etmesi ise yürekleri burktu. Anne Mezide Haytaoğlu "Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti. Az çekti. Benim çocuğumun eksiklerinin yerini söylemeden gitti. Şimdi onunda annesi yansın. Hiçbir annenin acı çekmesini istemem ama benim çektiğim acıları görsün" dedi.

Azra'nın annesi, katilinin ölüm haberini kızına mezarında verdi
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Azra'yı vahşice öldüren katil intihar etti! Avukatı cinayet olduğunu öne sürdü Azra'yı vahşice öldüren katil intihar etti! Avukatı cinayet olduğunu öne sürdü Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Genç kızın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Genç kızın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim
Kaynak: İHA

Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Acılı anne kızına haberi mezarı başında ağlayarak verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Acılı anne kızına haberi mezarı başında ağlayarak verdi - Son Dakika
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