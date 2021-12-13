Üye Girişi
AZRA'NIN KATİLİ HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika

AZRA'NIN KATİLİ HAKİM KARŞISINDA

13.12.2021 15:37

ANTALYA'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'ın (48), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

ANTALYA'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'ın (48), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusu yaptı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti. Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan tutuklandı.

OKUL ARKADAŞLARI, ADLİYE ÖNÜNE KADAR YÜRÜDÜ

Tutuklu sanık Mustafa Murat Ayhan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle yargılandığı davanın görülmesine, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma öncesinde, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun okul arkadaşları, yağmur altında yürüdü. Eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi önünden yürüyüşe geçen yaklaşık 300 kişilik grup 'Azra için adalet' yazılı pankart açtı. Üniversiteden adliyeye kadar yürüyen Azra'nın arkadaşları, burada basına açıklama yaptı. Azra'nın sınıf arkadaşı da olan İbrahim Şenol tarafından yapılan açıklamada, '28 Temmuz tarihinde Azra'nın kayıp ihbarı verildiğinde yıkıldık. 2 Ağustos sabahında Azra'nın ölüm haberi ile uyandık. Bahanelerin sunulmadığı etkin yürütülen süreçler başlatılmış olsaydı, ocak ayından itibaren hayatları ellerinden alınan 352 kadın ve sıra arkadaşımız Azra için adliye önlerini doldurmazdık. Mustafa Murat Ayhan tarafından cinsel saldırıya uğrayıp canice hayattan koparıldı. Kadınları yaşatmak için kadın katillerine cesaret değil, hakkettikleri cezalar verilsin denildi.

Yürüyüşe katılan Azra'nın halası ve diğer yakınları ile arkadaşları, açıklama sırasında gözyaşına boğuldu.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Mustafa Murat Ayhan, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde mahkeme salonuna sığmayan avukatlar izdihama yol açtı. Duruşmaya, Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan sanık Mustafa Murat Ayhan SEGBİS aracılığıyla katılırken, öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu, baba Mustafa Haytaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Türkiye'nin birçok ilinden 30'dan fazla yetki belgeli avukat, şikayetçi müdafii olarak katıldı.

Mahkeme heyeti, şikayetçi ve sanık vekillerinin dosyaya kısmen yayın yasağı getirilmesi yönündeki talebini reddetti.

AZRA'NIN KATİLİ HAKİM KARŞISINDA
AZRA'NIN KATİLİ HAKİM KARŞISINDA
AZRA'NIN KATİLİ HAKİM KARŞISINDA
AZRA'NIN KATİLİ HAKİM KARŞISINDA

Azra Gülendam Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Murat, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AZRA'NIN KATİLİ HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

DEVA Lideri Ali Babacan: Bilmiyorsanız bari bilenlere sorun! 15:41 DEVA Lideri Ali Babacan: Bilmiyorsanız bari bilenlere sorun!
Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti 15:37 Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler 15:32 Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi 14:07 Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek 13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
15:43 Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi?
15:40 DEVA Lideri Ali Babacan: Bilmiyorsanız bari bilenlere sorun
15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi
15:36 Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti
15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!
15:32 Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler
14:55 Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlıyor!
14:48 Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım
14:47 Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği videosu ortaya çıktı
14:27 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz!
Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi? Son Dakika: UEFA'daki skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek mi?         
15:43
Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:38
"İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi         
15:37
"Ameliyat masasında kalabilirim" diyen Seren Serengil kötü haberi verdi: Organlarıma kan gitmiyor "Ameliyat masasında kalabilirim" diyen Seren Serengil kötü haberi verdi: Organlarıma kan gitmiyor         
15:35
Öldürülen köpeği ve yavrularını da yanına alıp Valiliğin önüne protestoya gitti Öldürülen köpeği ve yavrularını da yanına alıp Valiliğin önüne protestoya gitti         
14:30
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 15:53:07. #1.12#
SON DAKİKA: AZRA'NIN KATİLİ HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement