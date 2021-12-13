Azra'nın katili hakim karşısında (5) - Son Dakika

AZERİ KÖKENLİ BİR KADINA DA İŞ TEKLİF ETMİŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Süleyman S., sanığı yaklaşık 15 yıldır tanıdığını belirterek, "Ancak kendisi ile uzun süredir görüşmüyorduk. Kafede sanıkla karşılaştık. Maktul bize içecek servisi yaptı. Sanık ile maktul arasında işle ilgili konuşma geçti. Sonra maktul kartını verdi. İlerleyen günlerde sanık, Azra'nın kovid olduğunu söyledi. Ben de maktulü arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundum. Bir sonraki buluşmamızda ise sanık birden 'Bayan arkadaşım hastaymış' dedikten sonra yanımdan ayrıldı" dedi. Süleyman S., bir soru üzerine sanığın emlak danışmanı olarak Azeri kökenli bir kadına da teklif götürdüğünü ifade etti.

Sitede görevli olan tanık Yaşar Y. ise olaydan 3 gün sonra polislerin bulunduğu siteye geldiğini belirterek, "Polisler rahmetlinin telefonundan son sinyalin buradan geldiğini söyledi. Sonrasında kamera kayıtlarını aldılar" diye konuştu.Mahkeme başkanının "Olay gününe ilişkin dikkatini çeken bir durum oldu mu?" şeklindeki sorusuna ise tanık Yaşar Y., "Saat 13.30 sıralarında olayın olduğu 5'inci kattaydım. Bir erkek sesi duydum. 'Bağırma' diyordu. Ancak ben ablası olabileceğini düşündüm. Çünkü genelde ablası ile kalıyordu. Meğerse 1 aydır ablası eve gelmiyormuş. Benim haberim yok" yanıtını verdi.Yaşar Y., sanığın normalde aracını site dışına park ettiğini, ancak 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde aracını site içerisine park etmesinin dikkatini çektiğini sözlerine ekledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğuna devam kararı vererek, duruşmayı 31 Ocak 2022 tarihine erteledi.