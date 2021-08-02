AZRA'NIN OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNDE YAS - Son Dakika

Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)

Antalya'da boğularak öldürülüp, cesedi 5 parçaya ayrılan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evi acı haberle yasa boğuldu. Genç kızın vahşice öldürüldüğünü duyan yakınları, baba Mustafa Haytaoğlu'nun 3 dönemdir muhtarlığı yaptığı Derviş Paşa Mahallesi'ndeki evine akın etti. 2'si erkek 4 çocuk babası olan muhtar Mustafa ile anne Nezide Haytaoğlu'nun Antalya'da olduğunu belirten yakınları, genç kızın cenazenin Kadirli'de toprağa verileceğini söyledi.