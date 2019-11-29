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Azra Sevinç gümüş grupta

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yelken sporcusu Azra Sevinç, Yelken Türkiye Şampiyonası'nın ardından gümüş gruba yükseldi.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yelken sporcusu Azra Sevinç, Yelken Türkiye Şampiyonası'nın ardından gümüş gruba yükseldi.


Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Optimist, Laser Yelken Türkiye Şampiyonası İstanbul Büyükçekmece'de yapıldı. 18 şehir, 50 takım ve 600 sporcunun mücadele ettiği yarışlara Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 5 sporcusuyla katıldı. 6 günde 8 yarışın yapıldığı organizasyonda Büyükşehirli sporcu Azra Sevinç topladığı 263 puanla gümüş gruba yükselerek 55'inci sırada yer aldı. Genç sporcu bu sonuçla 2020 Yıldızlar Türkiye Kupası'nda katılmaya aday sporculardan biri oldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:55 Kaynak: İHA
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